「世界にひとつのプレイブック」(2013年)でアカデミー賞主演女優賞を獲得したジェニファー・ローレンスが、新作ロマンチックコメディ「One Month Mark」に出演するようだ。



【写真】ジェニファー・ローレンスからアドバイスをもらっていた大物歌手

自身の製作会社エクセレント・カダヴァーを通じて製作にも参加する新作でジェニファーは、「その道の向こうに」「Bread Roses」「What Happens At Night」に続きAppleオリジナルと4度目のタッグを組むことになる。



「One Month Mark」では、常に交際1カ月も持たない女性と1カ月恋人がいないことはない男性の姿が描かれるという。



一方、先日撮影が終了したところの「What Happens At Night」はピーター・キャメロン氏が2020年に発表した同名小説を原作に、マーティン・スコセッシ監督がメガホンを取るゴシックホラー作品。俳優レオナルド・ディカプリオ、マッツ・ミケルセンらと共演している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）