MLBが15日（日本時間16日）、オールスター戦のファン投票第1回中間結果を発表し、まさかの結果に韓国メディアがざわついている。

第1回中間結果で韓国人メジャーリーガーではドジャースのキム・ヘソンがナ・リーグ二塁手部門で34万5924票を集め、4位にランクイン。一方、ジャイアンツのイ・ジョンフは16万6215票で外野手部門20位にとどまっている。

キム・ヘソンは今季43試合で打率・259、1本塁打、11打点。打撃の調子を落としたことに加え、ドジャースの厚い選手層もあり、現在はマイナーで調整を続けている。

一方、イ・ジョンフは6月に入って打撃が絶好調。15日（同16日）終了時点でナ・リーグ2位の打率・331をマークしている。

それだけに、今回の結果に韓国メディア「OSEN」は「まさか衝撃の結果」などと見出しを付け、両者の相対する結果に「実力と人気は別物ということか」と驚き、イ・ジョンフについて「自身初のオールスター出場への期待が高まっていたが、ファンの心をつかむことには失敗した」と記した。