サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ（W杯）日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）のケガの状態を心配した。

日本は1次リーグ初戦、オランダに2度にわたりリードを許しながら、攻守に粘り強いプレーを発揮。2ー2のドローに持ち込んだ。強豪を相手に貴重な勝ち点1を獲得したが、後半には久保が相手選手との接触で左膝を強打。途中交代するアクシデントに見舞われた。

本田は「まずめっちゃ心配ですね」と、表情を曇らせた。負傷後の久保の様子をSNS動画で見たという。「自分でジョギングして、確認していてもかなり違和感があったか、自分で結局交代って言っていたんで」。また、久保が車いすで会場を後にしたニュースにも触れ、「大げさにそんな退場のさせ方をさせているとは思えないし」とも指摘。「タケ（久保）が残りの試合、出られなくなったとしたら、日本代表にとって、かなり厳しいですよ」とも話した。

久保に万が一のことがあった場合の代役候補として、本田は「そうなると伊東（純也）さんをスタメンで出す可能性も出ますよね」とコメント。しかし、すぐに「でも、僕は出さない方がいいと思います」と続けた。

「伊東さん、スタメンでも十分良さは出るんでしょうけど、結局ジョーカーが欲しいんですよ」と理由を説明。22年カタール大会で、森保一監督は三笘薫を後半からのスーパーサブで起用した作戦が功を奏した。本田は「今回も誰かジョーカーという…。それが小川（航基）さんなのかもしれないけど、小川さんはFWじゃないですか。チャンスメーカーのジョーカーが欲しいです。点取り屋のジョーカーだけじゃなくて」と、私見を語った。

伊東の持ち味について、本田は「ディフェンスもできて、ボール際もガツガツいけて。めっちゃ伊東さん、そこバランスが取れているので」などと絶賛。後半、苦しい展開を打開するチャンスメーカーとして、伊東は手札に残して置いた方がいいと見解を述べた。

久保に代わる他の先発候補として、聞き手からは塩貝健人の名が挙がったが、本田は「スタメンタイプじゃないでしょう？パルプンテでしょう？どっちかと言ったら」と指摘。人気ゲーム「ドラゴンクエスト」で予想できない出来事を起こす魔法を挙げていた。