◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間16日、G組とH組の第1節が行われ、アジア勢ではサウジアラビアがウルグアイに、イランはニュージーランドにそれぞれ引き分けとなり、大会初日から続きアジア勢は無敗となっています。

大会初日の12日には韓国がチェコに逆転勝利し、14日にはカタールがスイスにビハインドから追いつき1-1で引き分け。オーストラリアは2-0でトルコを下しました。

そして15日には日本が強豪オランダに二度のリードをゆるしながらも追いつき2-2でドロー。さらに今回16日にはサウジアラビアとイランが登場しました。

サウジアラビアは強豪ウルグアイと対戦。前半41分にコーナーキックからモハメド・カンノ選手がヘディングシュートを放つと、鋭いシュートとなりましたがゴールキーパー正面で弾かれます。それでもアブドゥレラー・アルアムリ選手がこぼれ球を押し込み、先制に成功。優位に立って後半へ折り返します。しかし追加点が奪えないなか、後半35分には相手MFマクシ・アラウホ選手に決められ同点とされると、そのまま両チーム痛み分けとなりました。

一方、イランはニュージーランドと激突。相手に先制を許す苦しい展開となりましたが、前半32分にラミン・レザイーアン選手がゴール前に抜けだし同点ゴールを奪うと、終了間際にはDFアリ・ネマティのヘディングシュートでゴールネットをゆらしますが、これはオフサイド判定でノーゴールとなります。その後、後半開始早々に勝ち越しを許したイラン。それでも19分にはMFモハマド・モヘビ選手がエリア中央に入りこむと、そこへ見事なピンポイントクロス。フリーの状態でヘディングゴールを決め再び追いつき、2-2のドローとなりました。

アジア勢はここまで6チームが登場し、2チームが勝利し4チームが引き分けと無敗が続いています。

明日17日には、I組のイラクが世界最高峰のストライカー、アーリング・ハーランド選手を擁するノルウェーと対戦。さらにJ組のヨルダンがオーストリアと激突します。

▽アジア勢の第1節 対戦結果＆カード12日韓国2-1チェコ14日カタール1-1スイスオーストラリア2-0トルコ15日日本2-2オランダ16日イラン2-2ニュージーランドサウジアラビア1-1ウルグアイ17日イラク-ノルウェーヨルダン-オーストリア18日ウズベキスタン-コロンビア