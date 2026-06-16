◇東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日 決勝 立大4―2法大（2026年6月16日 神宮）

1試合2本塁打。先制2ランにダメ押しソロと背番号「3」をつけた立大・伊与田恭佑外野手（2年＝東北）が爆発。11年ぶりのフレッシュ優勝に導いた。

試合後報道陣に打てた要因を聞かれると「運ですかねえ」と一言。続けて「運は大事ですから。リーグ戦で調子が悪くて徳を積まないと運はやってこないと思いごみ拾い、トイレ掃除、整頓などを続けてきたんです」と予想外の受け答え。そのお陰で東大戦で本塁打を放ち、フレッシュ決勝での快打につながったようだ。

1メートル67と小柄ながら「遠くに飛ばすのが持ち味です」と常にフルスイング。この日の2本も内角高めを左翼席に打ち込んだ。背番号「3」についても「どうでしょう、別にないです」と長嶋茂雄大先輩の現役時代を知らない世代だから仕方ない。

久しぶりの優勝にも「別にないです」といたってクールだ。各校とも左打者が中心のチーム構成だが、伊与田のように小柄でもパンチ力のある右打者は貴重。春は投打とも主力選手に故障者が出て低迷したが、伊与田の活躍も含め秋の立大が楽しみになってきた。