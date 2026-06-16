◇MLB カージナルス3-0パドレス(日本時間16日、ブッシュ・スタジアム)

カージナルスのダスティン・メイ投手が自身初の完投完封勝利を飾りました。

メイ投手は、2019年にドジャースでMLBデビューを果たすと、翌2020年にはワールドシリーズ制覇に大きく貢献。しかし、2023年シーズンの途中には負傷による戦線離脱、2024年にはサラダを喉に詰まらせて急性食道破裂を起こし緊急入院するなど、不運なアクシデントに見舞われました。昨季復活を遂げるとローテーション入りを果たしました。感情を爆発させる熱い投球を見せるメイ投手は、ふがいない投球をした自身に対し頬をはたくなど感情をむき出しにする姿もたびたび見受けられました。

その後7月に放出が発表され、以降はレッドソックスでプレー。9月に肘を痛めて負傷者リスト入りすると、FAとなっていました。そして今季はカージナルスに相互オプションを含む1年契約を締結し加入。

この日のパドレス戦で先発マウンドに上がったメイ投手は、1回から6回まで三者凡退とパドレス打線を圧倒。6回には三者三振で仕留めました。7回の先頭打者に四球を許すと、マニー・マチャド選手にヒットを許してしまいました。しかし続く打者をダブルプレーに抑え無失点で切り抜けると、8回にはまたも三者連続三振。さらに9回も打者3人で終え、最後にフェルナンド・タティスJr.選手を空振り三振に仕留めるとガッツポーズしました。

メジャー8年目で初めての完投が完封勝利となりました。