盆踊り×サンバ×音楽×STEAM教育が融合した「TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026」6月26日・27日に開催

株式会社Y’sホールディングスは、2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間、上野恩賜公園 竹の台広場にて「TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026」を開催。日本の夏を象徴する「盆踊り」を今の時代に合わせて再編集する。

本イベントは、伝統文化である盆踊りに、サンバ、DJカルチャー、STEAM教育を掛け合わせた、新しい都市型カルチャーフェスティバル。

6月26日（金）にはDJ KOO（TRF）をはじめ、DJ Oasis a.k.a. DJ Oasis the Funk P.（キングギドラ）、ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE、seaらが出演。音楽と盆踊りが交わる前夜祭として、上野の夜を熱く盛り上げる。

6月27日（土）には、DJ RINOKAの出演に加え、子どもたちがDJ体験、楽曲制作、VJ体験、うちわ制作に挑戦するSTEAM FESTIVALを開催。さらに、浅草サンバと盆踊りを融合した「サンバ盆踊り」も実施する。

【開催概要】

「TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026」タイムスケジュール

【イベント名】TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026

【日時】2026年6月26日（金）11:00〜21:00（DJは16:00スタート）

2026年6月27日（土）11:00〜19:30

【会場】上野恩賜公園 竹の台広場

【入場料】無料

【主な内容】DJステージサンバ盆踊りSTEAM体験DJ体験楽曲制作体験VJ体験オリジナルうちわ制作キッチンカーエリア など

【出演】DJ KOO（TRF）DJ RINOKADJ Oasis a.k.a. DJ Oasis the Funk P.（キングギドラ）ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTUREsea浅草ジェニックその他出演者多数

【主催】株式会社Y’sホールディングスTOKYO盆ダンス実行委員会

【協力】台東区台東区教育委員会一般社団法人上野観光連盟東京商工会議所台東支部アメ横商店街連合会上野六丁目商店街連合会ほか

【公式サイト】https://www.tokyobondance.com/