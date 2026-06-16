右肩の不調からの復活を目指す巨人の山崎伊織投手（２７）が１６日、川崎市のジャイアンツ球場で行われた３軍練習でライブＢＰに登板。２２球を投じて「不安は全くない。元気に投げ終えられたことが一番よかった」と安堵（あんど）の表情を見せた。

カウント１−１から打者のべ６人を相手にしっかりと腕を振った。唯一の安打性の当たりは、下半身のコンディショニング不良からの復活を期す石塚に左翼へ運ばれた本塁打だけだった。

開幕投手の有力候補だったが、オープン戦期間中に右肩のコンディショニング不良で離脱。以降、肩の状態に悩まされ続けてきた。５月３日には２軍戦に登板したが２球で緊急降板。そんな苦境からようやく復活への階段を上がってきた。

今後、思い描く復帰スケジュールをたずねると「前に復帰したときは考えてたんですけど、もう考えないようにしている。今日投げ終わっての体の状態を見てですね。先を見て投げるよりも、上で投手は困ってないですし、みんな頑張ってるので、僕はしっかり一日一日」と話した。

その理由は「戻るだけじゃなく、結果を残せる状態で戻らないといけないので」。現在、好調が続く１軍投手陣に言及した右腕は、焦らず、万全の状態を取り戻していく。