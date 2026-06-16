お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ（47）が16日、火曜パートナーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。信用しているという先輩芸人を明かす場面があった。

リスナーから黒沢が番組で火曜パーソナリティーのお笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博について「感情は動かない」が出演のバラエティー番組で発言したことに「東さんが芸能人枠じゃないとすれば、何枠になるんでしょう？」と質問が寄せられた。

「毎週会うのが当たり前になっちゃったんで」と黒沢。「“私は全然芸人さんと会わないですよ”って話をしたんです。“東さんとラジオやってるじゃないですか”って言われて“あ、東さんとやってた”って」と説明。「なんか毎週会うから（芸人と思ってなかった）」と明かした。

これに、東も「確かに芸人とかっていうよりかも、毎週会ってると刺激はないよな」と納得。黒沢は「毎週会ってるからなんか、対、人間ですよ。焦らなくていい。“うわ、ボケなきゃ”とか、“ほんで”とかも言われないし、圧かけられない。凄く居心地がいいから」と話した。

これに、東は「友近もそう言うんだよね」とCBCテレビ「花咲かタイムズ」で長年タッグを組むお笑い芸人の友近の名前を挙げ、「毎週会ってるじゃん。そうすると、気兼ねのない、夫婦じゃないんだけど、気にならないというか。そんな感じだよね、長くやってるとね」とした。

これに、黒沢は「私、友近さんが信用してる人は信用してるんで」とキッパリ。「だから、（東のことも）安心してる。友近さんが“あの人はええ人ですよ”とか言うと、“じゃあ、安心できるな”って思うんです」と明かした。