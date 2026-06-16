ウクライナ政府は１５日、首都キーウで同日、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録されている「キーウ・ペチェルシク大修道院」がロシア軍の攻撃を受けたと発表した。

大聖堂の屋根約８００平方メートルが焼け、壁や窓ガラスが損傷するなどした。

キリスト教東方正教会の大修道院は１１世紀に建てられ、１９９０年に世界遺産に登録された。ロシアによる侵略後の２０２３年に、保全が危ぶまれる「危機遺産」に指定されていた。ウクライナのアンドリー・シビハ外相は１５日、ＳＮＳで「文化・宗教的遺産への野蛮な攻撃だ」と非難した。

ウクライナ情報機関の保安局（ＳＢＵ）はＳＮＳで、露製の無人機の機体やエンジンの残骸が現場で見つかったと説明し、画像を投稿した。一方、露国防省は、ウクライナの米国製地対空ミサイルシステム「パトリオット」のミサイルが直撃したと主張した。

ウクライナ空軍の発表などによると、露軍は１４日夜〜１５日朝、ミサイル７０発、無人機６００機以上でウクライナ各地を攻撃した。住宅なども被害を受け、キーウなどで少なくとも１１人が死亡、５０人以上が負傷した。東部ドニプロでは音楽ホールが損傷した。