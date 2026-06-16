BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が15日に放送され、日本ハム時代にチームメートだった武田一浩氏（60）と片岡篤史氏（56）がゲスト出演。次回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」の指揮を執るべき監督について考えが一致し、大いに盛り上がる場面があった。

この日は元ヤクルト監督の真中満氏（55）とフリーアナウンサーの上重聡（46）がダブルMC。番組恒例「○×ダグアウト!!!」のコーナーで「日本ハムから監督オファーがあったら受ける」という質問が出た時だった。

これに武田氏は×、片岡氏は○の札を挙げ、武田氏が体力的に厳しいとする一方で、片岡氏は「監督っていうよりも、一番初めにお世話になった球団なので、何かしらで関われたらいいなと」と前向きな姿勢を見せた。

その流れで、真中氏から「武田さん、新庄監督ってどういうふうに見てますか？｝と2022年から日本ハムを率いる新庄剛志監督（54）について質問が出た。

これに武田氏は「いやいや、いい監督だよ」とキッパリ。「ちゃんとビジョンがあって。凄い、いいと思う」とした上で「俺はWBCの監督もやってもらいたいもん、次」と続けた。

笑顔の真中氏が「新庄ジャパン！」と喜ぶと、武田氏は「いいと思うよ、ああいう監督は。みんな巻き込むじゃん」と、采配はもちろん、新庄監督の持つ底知れぬパワーにも魅力を感じている様子。

真中氏が「なんか盛り上がりそうですよね」と賛同すると、片岡氏も「僕も同感です」とキッパリ。これに武田氏が「なあ、いいよな」と応じると、片岡氏は「（次は）誰だ？って、俺は新庄がいいと思います」と言い切った。

真中氏が「スポンサーいっぱい付きそう。ちょっとお金の話になっちゃうけど、露出が凄いですもんね」とグラウンド外の“新庄効果”についても笑顔で言及すると、侍ジャパン・新庄監督ならば「凄い選手も巻き込みながら楽しくできそうな感じはあるよね」と武田氏。

片岡氏は「発信力が凄いし、注目度も凄いやん。ああ見えて中では結構野球のことをずっと考えているし、厳しいと思う」と指摘した。

現役時代から明るいキャラクターで知られる新庄監督だが、武田氏も片岡氏も真中氏も“野球については厳しい”という見解で一致。片岡氏は「（選手のことも）よく見てると思う」と最後まで絶賛していた。