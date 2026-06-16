「もう、泣くだけグラウンドで泣いてきました」

6月13日、日本陸上競技選手権2日目の女子800ｍ決勝後、ミックスゾーンに現れた久保凛（積水化学）はこう話し、言葉を続けた。

「ここ（日本選手権の舞台）に立つだけでもすごくしんどかったというか、たくさんの感情があって、ここまでやっと辿り着いたというか。予選からあまりうまくいかなかったので、決勝も不安ななかで臨んで、今やっと素直に喜べます。（優勝タイムの２分01秒54は）自己ベストではないけれど、『やっとここまで帰ってこられた』という安心感がある。今回の優勝はまた新しい経験で、一番濃かったなと思うし、３連覇のなかで一番うれしい優勝だと思います」

日本選手権で３連覇を果たした久保凛 スポーツ報知／アフロ●写真





【ケガを治すところから始まった新環境】

今年の３月に高校を卒業後、大阪から上京して新たな環境に進んだ久保。実業団の積水化学に所属し、マラソンの新谷仁美や東京五輪1500ｍ出場の卜部蘭（ともに積水化学）を指導する、元800ｍ五輪代表の横田真人コーチが主催するTWOLAPS TRACK CLUBでの競技継続を選んだ。

だが、卒業前の今年１月にケガをして、代表が決まっていた２月上旬のアジア室内選手権の出場を辞退していた。そこからの歩みは順調ではなかった。

「（新しい環境に）入った時は、すごく楽しみな気持ちが多かったですが、ケガ明けだったので、まずは戻すところから始まり、自分でも最初はうまくいかないっていうのは分かっていました。ただ、思っていたよりもうまくいかなくて......」

高校時代のようなきつい練習はできず､体の状態を見ながらやるという状況だった。そのなかで挑んだ初レースは5月10日の地元・大阪での木南道孝記念陸上競技大会だったが、組6位で総合7位に終わり、レース後は記者への対応ができないほど落ち込んだ。

その時のタイム2分07秒47は、高校１年のベストよりも１秒以上遅い記録だった。

「シーズン初戦にしては頑張ったけれど、予想以上に悪い記録になってしまいました。もっといけると思っていたのに、全然足も動かなくて、自信もなくなってしまったというか、一瞬『もう無理や』と思いかけて、心が折れてしまいました」

レースの直後に座り込んでいた久保の横に「横田コーチもずっと同じように座り込んでくれていた」と、笑顔で振り返る。

そのあとは、1500ｍの出場が決まっていた１週間後のゴールデングランプリの出場を辞退し、TWOLAPSが主催する5月30日の"ミドル・ディスタンス･サーキット2026"（MDC）の出場に備えた。そこでは2分02秒76で優勝するまでに状態を戻していた。

「MDCには絶対に合わせたいという気持ちがあったので、もう沈んでいる場合じゃないと思いました。ちょっとご飯が喉を通らない時期もありましたが、そのまま合宿に入ったのでクラブのみんなに気をつかってもらって。自分よりも苦しい経験をしている先輩たちが何気ない気づかいで話しかけてくれたのは本当に感謝ですし、最高のチームだなと思いました」

【日本選手権で取り戻した自信】

MDCの優勝から気持ちも上向きになってきていたが、日本選手権の予選を走ったあとは少し不安も生まれた。全体１位を記録した塩見綾乃（岩谷産業）ら、周囲のレベルアップを感じた一方で、久保自身は思うように走れなかったからだ。

だが、横田コーチのアドバイスでレースパターンを切り替えることができたという。

「予選が終わってから不安になっているのをわかってくれて、『練習では走れているんだから、もう不安になる必要はないし、練習のように行けばいい。予選では全体的に力んでいた部分が多かったから、誰かの力を借りて走ってもいいんじゃないか』と言われて展開を変えました」

その決勝のレースは、クラブのチームメイトのヒリアー紗璃苗（わらべや日洋）がスタートから飛び出し、400ｍを1分ちょうどで通過する展開になった。

塩見は、「最初は凛ちゃんが出てきたかなと思い、ヒリアーちゃんが前半から行ったのは想定外でしたが、そこでリズムを崩さないように､力まないようにと思ってついていった」と、２番手につけてそのあとに久保が続く展開になった。500ｍを過ぎて塩見が前に出て、久保が追いかける形で最後の直線に入ったが、ゴール直前に久保が抜け出して決着をつけた。

「練習はすごくいい形で積めるようになってきましたが、予選のように一周目からハイペースで入って、そのまま行く余裕とか自信はないです。そのなかで、（決勝は）ほかの選手の力も借りながら一周目をついて入り、後半もそのままイーブンで行けたらなというレースができたのは、すごくよかったと思います。最後も予選よりは足が動いていましたが、余裕は全然ないなかで、勝ちきれたのはよかったです。やっぱりライバルとして戦ってくれる仲間がいるからこそ、自分もいいタイムを出すことができると思います」

そして、今回の結果で参加標準記録をクリアし、代表が内定した９月のアジア競技大会に向けては、こう話す。

「まだ時間があるので、これからしっかり横田コーチと練習を積むのと、８月にはＵ20世界選手権があるので、そこでもしっかり優勝を決めて、アジア大会に繋げていきたいと思います。あと数カ月間、修正しながら自分としっかり向き合ってやっていきたいなと思っています」

その先には2027年世界陸上を見据えている。女子800ｍの参加標準記録は1分57秒50まで上がっているが、「今の自分では考えられない記録ですが、一気にポンと届くくらいのパワーを身につけていきたい。横田コーチに『しっかり練習をして、絶対に57秒台を出せるよう頑張るので、お願いします』と言います」と､決意表明もした。