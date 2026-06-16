パ・リーグ 福岡ソフトバンクホークス・谷川原 健太選手が、「2026年5月度スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。

この賞は、その月の全サヨナラ試合の中で、最も劇的なサヨナラ打を放った選手を称えるもので、谷川原選手は初受賞となる。

谷川原選手は、5月8日にみずほPayPayドームで行われた対千葉ロッテ5回戦、9回裏二死二塁の場面で、ライト線へサヨナラ二塁打を放った。

福岡ソフトバンクはこの試合、3回裏に近藤選手の2点本塁打で先制するも、6回表に千葉ロッテ打線に集中打を浴び、一挙5失点で逆転を許してしまう。試合の流れが一気に相手に傾きかける展開となったが、6回裏に柳田選手の犠飛で1点を返し、その後、救援陣が無失点リレーで終盤まで繋ぎ、逆転への望みを9回の攻撃へ託す。

3-5の2点差で迎えた9回裏、先頭の栗原選手が右翼席へ本塁打を放ち、1点差に迫る。その後、二死二塁の場面で、牧原大選手がレフト線へ同点二塁打を放ち、土壇場で試合を振り出しに戻した。なおも二死二塁、一打サヨナラの場面で打席に入ったのは、この試合途中出場の谷川原選手。

カウント1-2からの4球目を引っ張ると、打球はライト線のフェンス際へと鋭く伸びる劇的なサヨナラ二塁打となった。途中出場ながら勝負所で見事な大仕事をやってのけ、自身初となるサヨナラ打で、チームを今季初のサヨナラ勝利へと導いた。

■「今でも興奮しています」 野球人生初のサヨナラ打がもたらした特別な感情

――改めて受賞の瞬間を振り返ってみて、今どんな思いがありますか？

「今回はこのような素晴らしい賞を取れたことを非常にうれしく思います。もっともっと活躍して、今後もたくさん取れるように頑張っていきます」

――野球人生初のサヨナラ打となりました。谷川原選手にとって、どんな一本になりましたか？

「野球人生において、とても大きな一本になりました。打ったことがなかったので、どんな気分なんだろうというのもありましたけど、本当に感謝ばかりの一本でしたし、うれし泣きもありました。今でも興奮は冷めやらぬという感じです。今でも興奮しています」

――サヨナラのチャンスで打席が回ってきた時は、どんなことを考えていましたか？

「何も覚えていないぐらい緊張していました。でも、自分で決めたいという気持ちももちろんありましたし、チームを勝たせたいというのが一番大きかったので、なんとか打てて良かったです」

■「期待を裏切ろうと思った」 静寂の中で生まれた劇的な一打

「期待を裏切ろうと思った」――劇的なサヨナラ打でチームを勝利へ導いた谷川原健太選手

――試合後には『期待を裏切ろうと思った』と話されていました。その言葉にはどんな思いが込められていたのでしょうか？

「本当に緊張していたんですけど、歓声は聞こえていました。期待値が全然ないだろうというぐらいの静寂の中の歓声だったので、そこを裏切ってやろうというか。それがいい気持ちで打席に入れた理由だったのかなと思います」

――逆転への流れが生まれた試合終盤、ベンチの雰囲気はいかがでしたか？

「栗原(陵矢)さんがホームランを打ったぐらいから『あるんじゃないか』という空気になりました。そのホームランもすごくうれしかったですし、ベンチが一つになってくれたのかなと思います」

――サヨナラ直後のチームメートからの祝福で、特に印象に残っていることはありますか？

「栗原選手が頭を叩く回数が印象に残っています(笑)」

――栗原選手とはどんなやり取りをされたのでしょうか？

「『叩きすぎでしょ』とは言いました(笑)。そんなに面白い会話はなかったですけど、うれしかったです」

――ファンの皆さんから見た谷川原選手と、ご自身が思う自分との間にギャップはありますか？

「結構しゃべらないと思われているかもしれないですけど、ロッカーではふざけたりもしています」

――ロッカーで特に仲が良く、よくやり取りする選手はいますか？

「栗原さんですね(笑)」

■捕手も外野手も全力で 谷川原健太が貫く"二刀流"の準備

――あの試合では途中からマスクをかぶりました。守備面ではどんなことを意識していましたか？

「後半からマスクをかぶるにあたって、ゼロで抑えるというのは絶対に必要なことだったので、そこはゼロで抑えられて良かったなと思います」

――捕手と外野手、両方のポジションを任されています。日頃どのような準備を心掛けていますか？

「どっちもできるというのが持ち味なので、どっちも怠らないことですね。急にどちらで出てもいいように、どちらも練習しますし、心の準備もどちらのポジションもしています」

――今後に向けての意気込みを聞かせてください

「チームとしても、僕個人としても、まだまだ上に上り詰めていきたいです。本当にここから活躍して、たくさんのファンを喜ばせていきたいと思います。応援よろしくお願いします」

文＝HOMINIS編集部

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