USJ、夏の“夜祭り”新グルメ公開 金魚サイダー、チョコバナナチュリトスなど遊び心溢れるメニュー
【女子旅プレス＝2026/06/16】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、25周年の夏を盛り上げる“夜祭り”「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」を7月1日（水）〜8月26日（水）に開催。6月29日（月）からは「夏祭りの金魚 レモンサイダー」「超！！ チョコバナナ・チュリトス」など夏祭りフードが登場する。
【写真】USJ“夜祭り”メニュー解禁
25周年の夏のパークでは、おなじみの屋台メニューが“遊び心でOh！マツリ”な夏祭りフードに変身を遂げる。爽快なサイダーに鮮やかな金魚が浮かぶ「夏祭りの金魚 レモンサイダー」や、夏祭り定番のチョコバナナをチュリトスで表現した「超！！ チョコバナナ・チュリトス」、焼きそばをカレー風味のナンと組み合わせた「カレーナン！？ 焼きそばドッグ」がワンハンドメニューで登場する。
さらに、いちごの“かき氷”とソーダをグルグルかき混ぜて楽しむ「いちご練乳 ソーダスムージー」や、屋台の思い出をスウィーツにした「りんご飴 〜りんごのムース〜」「水風船 〜ピーチゼリー＆レアチーズムース〜」と、夏祭りグルメがラインナップされる。
暑い夏に体をクールダウンできるレストランには、涼やかな限定メニューが。パーク内唯一のジャパニーズ・レストラン「SAIDO」では、葡萄シロップで色味が移ろう紫陽花の庭園を模した和デザート「紫陽花 〜葡萄と柚子の和氷菓 焼き菓子添え〜」がお目見えするほか、「パークサイド・グリル」では、アメリケーヌのグラニテを添えた「オマール海老の冷製パスタ」、 「ルイズ N.Y. ピザパーラー」では「プルドポーク＆チキン・スパイシー BBQ ピッツァセット」が提供される。年間パス限定の16時以降のセットメニューや、夜のパークでお腹を満足させる特別メニューも登場する。
さらに、パークの人気者たちと一緒に楽しむひんやりスウィーツやドリンク、猛暑を吹き飛ばす涼感グッズも並ぶ。凍ったオレンジをハチャメチャにクラッシュして楽しむ「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」が「イーブル・イーツ」に初登場するほか、映画スター気分を味わえる「映画スターのミニオン・フラッペ 〜ピーチ＆レモン〜」も登場。マイメロディ＆クロミの新コスチューム姿が描かれた「ソフローズン グレープ マイメロディ＆クロミ バケツ＆スプーン付き」や、クールパック付きの「ボトルストラップ」も。夏のパークに欠かせないクールネックリングやクールパック付きマフラータオルなど、涼感グッズが展開される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※メニュー、商品のデザイン、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合がある。
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◆屋台の定番メニューが変身した新作フード
25周年の夏のパークでは、おなじみの屋台メニューが“遊び心でOh！マツリ”な夏祭りフードに変身を遂げる。爽快なサイダーに鮮やかな金魚が浮かぶ「夏祭りの金魚 レモンサイダー」や、夏祭り定番のチョコバナナをチュリトスで表現した「超！！ チョコバナナ・チュリトス」、焼きそばをカレー風味のナンと組み合わせた「カレーナン！？ 焼きそばドッグ」がワンハンドメニューで登場する。
◆涼しいレストランで味わう夏限定メニュー
暑い夏に体をクールダウンできるレストランには、涼やかな限定メニューが。パーク内唯一のジャパニーズ・レストラン「SAIDO」では、葡萄シロップで色味が移ろう紫陽花の庭園を模した和デザート「紫陽花 〜葡萄と柚子の和氷菓 焼き菓子添え〜」がお目見えするほか、「パークサイド・グリル」では、アメリケーヌのグラニテを添えた「オマール海老の冷製パスタ」、 「ルイズ N.Y. ピザパーラー」では「プルドポーク＆チキン・スパイシー BBQ ピッツァセット」が提供される。年間パス限定の16時以降のセットメニューや、夜のパークでお腹を満足させる特別メニューも登場する。
◆人気キャラのひんやりグルメ＆涼感グッズも
さらに、パークの人気者たちと一緒に楽しむひんやりスウィーツやドリンク、猛暑を吹き飛ばす涼感グッズも並ぶ。凍ったオレンジをハチャメチャにクラッシュして楽しむ「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」が「イーブル・イーツ」に初登場するほか、映画スター気分を味わえる「映画スターのミニオン・フラッペ 〜ピーチ＆レモン〜」も登場。マイメロディ＆クロミの新コスチューム姿が描かれた「ソフローズン グレープ マイメロディ＆クロミ バケツ＆スプーン付き」や、クールパック付きの「ボトルストラップ」も。夏のパークに欠かせないクールネックリングやクールパック付きマフラータオルなど、涼感グッズが展開される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※メニュー、商品のデザイン、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合がある。
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