「シャッフルアイランド」板山世界「ananみたいになった」肉体美際立つ上裸ショット披露「悩殺ショット」「全身凄すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したパーソナルトレーナーの板山世界（セカイ）が6月15日、自身のInstagramを更新。見事に鍛え上げられた上半身を披露し、話題となっている。
【写真】恋リア参加イケメン「目のやり場に困る」“anan風”上裸ショット
板山は「写真ananみたいになったw」とつづり、ジーンズに上裸姿でベッドに横になっている写真を投稿。6つに割れた見事な腹筋、たくましい二の腕、盛り上がった胸筋など、鍛え上げられた肉体美を披露している。
この投稿にファンからは「悩殺ショット」「全身凄すぎる」「本当にかっこいい」「努力の結果が半端ない」「破壊力ヤバい」「目のやり場に困る」といった反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恋リア参加イケメン「目のやり場に困る」“anan風”上裸ショット
◆板山世界、上裸姿でシックスパック公開
板山は「写真ananみたいになったw」とつづり、ジーンズに上裸姿でベッドに横になっている写真を投稿。6つに割れた見事な腹筋、たくましい二の腕、盛り上がった胸筋など、鍛え上げられた肉体美を披露している。
◆板山世界の投稿に反響
この投稿にファンからは「悩殺ショット」「全身凄すぎる」「本当にかっこいい」「努力の結果が半端ない」「破壊力ヤバい」「目のやり場に困る」といった反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】