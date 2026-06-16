【ロイヤルホストデリ】人気メニュー「パンケーキ」を新発売 、「カレーフェア」開催にあわせたスパイスメニューも

ロイヤルグループで食品事業を担うロイヤルは17日から、レストラン「ロイヤルホスト」の味わいを家庭で楽しめる商品群「Royal Host Deli(ロイヤルホストデリ)」の新商品･季節限定品を発売する。今回はロイヤルホスト実店舗の人気メニュー「パンケーキ」を新たなラインアップとして加える。

さらに、ロイヤルホストの「カレーフェア」開催にあわせ、「マドラスシーフードカレー」と「バターチキンカレー」、「グリーンカレー」、「鶏肉のガパオ炒め」を季節限定で販売する。12日に新商品発表会を開催した。

新商品「パンケーキ」は、ロイヤルホストの伝統の味を家庭でも楽しんでもらいたいという想いから開発がスタート。ロイヤルホストのパンケーキは1978年に朝食メニューとして登場し、注文ごとにグリドルで焼き上げるスタイルで親しまれてきた。

同品は生地の混ぜ方や焼き方、大きさまでレストラン基準を追求し、店舗で提供するパンケーキのやさしい風味やふんわりとした軽い食感、きめ細かな口どけを再現。また冷凍で展開するにあたっては、冷凍後も乾燥しにくく、しっとりとした食感が楽しめるよう設計したほか、店舗より低温でじっくりと焼き上げることで、均一な焼き色を実現した。3枚入りで別添シロップ付き、価格は税込620円。

ロイヤルホスト店舗では12月に55周年を迎えることを記念し、2019年以来7年ぶり38回目となる「Good JAPAN 夏のカレーフェア」を開催している。これにあわせ、ロイヤルホストデリでも過去37回開催している「カレーフェア」などで人気を博したメニューを復刻発売する。

「マドラスシーフードカレー」は、1989年のカレーフェアで初登場し、以降2019年までに11回登場した人気メニュー。自社セントラルキッチンでオマールエビの頭を砕いて仕上げたアメリカンソースや魚介の出汁、貝の煮汁を使用した。さらにカシューナッツやアーモンドプードル、ココナッツミルクを加えまろやかな味わいに仕上げた。内容量は186g、価格は税込950円。

マドラスシーフードカレー

「バターチキンカレー」は、バターのコクとはちみつの甘み、トマトの酸味を組み合わせることでマイルドな味わいに仕立てた一品。ホールスパイスを油で熱することで香りを引き出し、本格的な味わいを追求した。同品のねらいについて、担当者は「日本では誰もが知っている定番のカレーをロイヤルホストのレシピとして再現し、子どもを中心に幅広い世代で味わってもらいたい」と話した。内容量は180g、価格は税込800円。

「グリーンカレー」は、青唐辛子の辛さとレモングラスの清涼感、ココナッツミルクのコクと甘みが特徴の商品。具材には焼きなすや茹でたたけのこ、素揚げしたパプリカを入れることで、彩り豊かで食感も楽しめるカレーに仕上げた。内容量は217g、価格は税込1,040円。

「鶏肉のガパオ炒め」は、1997年の「タイ料理フェア」で登場したメニュー。本場タイから冷凍で仕入れたホーリーバジルを使用することで本格的な香りを追求した。ホーリーバジルは一つひとつ手作業でほぐすことで、香りを損なわないよう丁寧に調理している。タイ料理に関心がある女性を中心に訴求する。内容量は135g、価格は税込750円。

鶏肉のガパオ炒め

同日から「サマーギフト2026」の販売も開始。「夏に食べたいごちそう」をテーマに、定番のカレー3品にバターチキンカレーを加えた「カレーフェアセット」(税･送料込6,900円)や、アジアの定番メニューを詰め合わせた「アジアンごはんセット」(同6,000円)をラインアップする。公式ECストアでの限定販売で、販売期間は8月31日まで。

同社では昨年12月、メインディッシュを中心にラインアップした「ウィンターフェア2025」を開催。同企画の手ごたえについて、担当者は「ECサイトを中心に販売し、過去最高の売上につながった。ギフトならではの商品をお客さんに楽しんでいただくことをコンセプトに掲げていたが、それを受け入れていただけたのでは」と説明した。

〈フェアラインアップ一覧（価格はすべて税込）〉

◆パンケーキ

きめ細かいくちどけが特徴のロイヤルホスト伝統のパンケーキ。家庭でも店舗の味わいを楽しめるように仕立てた。

内容量：3枚（別添シロップ45g）

価格：620円

◆マドラスシーフードカレー

ココナッツミルクのまろやかな甘みとシーフードのうま味が広がる、刺激的な辛さのカレー。

内容量：186g

価格：950円

◆バターチキンカレー

トマトの酸味やバターの風味、スパイスの香りを楽しめるマイルドな味わい。

内容量：180g

価格：800円

◆グリーンカレー

青唐辛子の辛さとレモングラスの爽やかさ、ココナッツミルクの甘みが特徴の本格派。

内容量：217g

価格：1,040円

◆鶏肉のガパオ炒め

ホーリーバジルやナンプラーを使用した、本格的なタイ料理の味わい。

内容量：135g

価格：750円

〈セット商品一覧（価格はすべて税込）〉

◆ロイヤルホストのブランチセット

パンケーキやグラタン、スープなどを詰め合わせた、自宅でブランチ気分を楽しめるセット。

セット内容：

・パンケーキ（3枚入り・シロップ付き） ×2

・海老とチキンのマカロニグラタン ×1

・ラザニエッテ ×1

・オニオングラタンスープ（2人前）×1

・ニューイングランドクラムチャウダー ×2

価格：5,700円（送料込）

ロイヤルホストのブランチセット

◆カレーフェアセット

4種類のカレーを食べ比べできるセット。

セット内容：

・バターチキンカレー ×2

・ビーフジャワカレー ×2

・カシミールビーフカレー ×2

・欧風ビーフカレー ×2

価格：6,900円（送料込）

【セット】アジアンごはんセット

◆アジアンごはんセット

ガパオ炒めやグリーンカレーなど、アジアの人気メニューを詰め合わせたセット。

セット内容：

・鶏肉のガパオ炒め ×2

・グリーンカレー ×2

・マドラスシーフードカレー ×2

価格：6,000円（送料込）

〈冷食日報 2026年6月16日付〉