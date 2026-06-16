【W杯2026】じゅんいちダビッドソン、初戦から“本田語録”収集「俺のもらった勝ち点」
お笑い芸人・じゅんいちダビッドソンが15日、自身のXを更新。「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦で、解説を務めた本田圭佑のものまねを十八番としているじゅんいちが、初戦の解説について振り返った。
【写真】子どもとともに…じゅんいちダビッドソン、初戦から“本田語録”収集
じゅんいちは写真を添えて「いや〜オランダ怖かったわー！この感じで勝ち点1とれた！それがほんま強なった感じやと。ほんまにそれこそのびしろやわちなみに後半子供が騒いで良く聞こえなかったがとりあえず俺のもらった勝ち点は以下 1にガクポ2にガクポ3にガクポ うざいわ〜 つかれる おしてるやんあかんやん 聞き返そ」と“本田語録”の収集に取り組んでいる様子を伺わせた。
ファンからは「じゅんいちさんのものまねフレーズが増えますね（笑）」「そろそろアップですね（笑）！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】子どもとともに…じゅんいちダビッドソン、初戦から“本田語録”収集
じゅんいちは写真を添えて「いや〜オランダ怖かったわー！この感じで勝ち点1とれた！それがほんま強なった感じやと。ほんまにそれこそのびしろやわちなみに後半子供が騒いで良く聞こえなかったがとりあえず俺のもらった勝ち点は以下 1にガクポ2にガクポ3にガクポ うざいわ〜 つかれる おしてるやんあかんやん 聞き返そ」と“本田語録”の収集に取り組んでいる様子を伺わせた。
ファンからは「じゅんいちさんのものまねフレーズが増えますね（笑）」「そろそろアップですね（笑）！」などといった感想が相次いで寄せられている。