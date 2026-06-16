サマンサタバサの秋冬プレコレクション♡上品レザー＆機能派バッグが登場

『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、秋冬のプレコレクションが登場しました。高級感あふれるキルティングレザーシリーズをはじめ、旅行や通勤、マザーズバッグとしても活躍する機能性抜群のナイロンバッグまで幅広くラインアップ。デザイン性と実用性を兼ね備えた新作は、毎日のコーディネートをより上品に彩ってくれます♡秋のお出かけシーズンに向けて、注目の新作バッグをチェックしてみましょう。

上品さ際立つキルティングレザーシリーズ

洗練されたスプリットレザーに繊細なステッチを施したキルティングレザーシリーズは、サマンサタバサらしいフェミニンな魅力と高級感を両立したアイテムです。

ショルダーバッグはホワイトとブラックの2色展開で、価格は36,300円。トレンド感のあるベルトデザインを取り入れ、3層構造で収納力も抜群です。

500mlペットボトルを横向きに収納できるほか、中央にはファスナーポケットを備え、長財布もしっかり収納可能。ホワイトカラーにはライトブルーの裏地を採用し、見えない部分にも可愛らしさが詰まっています。

ハンドバッグは39,300円で展開。こちらもホワイトとブラックの2色展開です。3層構造で整理整頓しやすく、中央ポケットには長財布を縦向きに収納可能。

バッグ本体には500mlペットボトルを縦に入れられるため、デイリー使いにもぴったりです。

sanrio houseがルクア大阪へ西日本初出店！限定カラーアイテムをチェック

大人のためのナイロントートバッグ

秋の旅行シーズンや日常使いにおすすめなのが、ナイロンシリーズです。軽やかな素材感ながら、合成皮革を組み合わせることでカジュアルになりすぎず、大人の女性に似合うデザインに仕上がっています。

「パーフェクトマルチナイロントートバッグ」はブラックとベージュの2色展開で、価格は25,300円。

ノートパソコン用ポケットやペットボトル・折り畳み傘を収納できるホルダーポケットなど、豊富な収納スペースを備えています。旅行はもちろん、マザーズバッグとしても活躍する万能アイテムです。

また、「デイリーマルチナイロントートバッグ」は24,200円で展開。カラーはブラックとベージュの2色です。

500mlペットボトルを縦に収納でき、iPadも入る実用的なサイズ感。長めのハンドルで肩掛けしやすく、付属のショルダーストラップを使えば2WAY仕様として楽しめます。

毎日使いたくなる機能性にも注目

今回のコレクションは、見た目の美しさだけでなく使いやすさへのこだわりも魅力です。

パーフェクトマルチナイロントートバッグは、持ち物を細かく整理できるポケット設計が特徴。ハンドルは自然に倒れる仕様になっているため、肩掛けした際も美しいシルエットをキープできます。

デイリーマルチナイロントートバッグには、スマートフォンやパスケースの収納に便利なあおりポケットを配置。

さらに両サイドにはコードストッパー付きポケットを備え、用途に合わせてさまざまなアイテムを収納できます。通勤から休日のお出かけまで、幅広いシーンで活躍してくれそうです。

秋冬のおしゃれを楽しむ新作バッグ

サマンサタバサの秋冬プレコレクションは、上質なレザーの華やかさとナイロンバッグの機能性を兼ね備えた魅力的なラインアップとなっています。

ホワイト・ブラック・ベージュを中心とした使いやすいカラー展開も嬉しいポイント。毎日のコーディネートを格上げしてくれるバッグを取り入れて、秋冬のおしゃれをより一層楽しんでみてはいかがでしょうか♪