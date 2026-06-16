新潟アルビレックスＢＢは、ムトンボ・ジャン・ピエール 選手との2026-27シーズンの選手契約(継続)が決定したと発表しました。



【ムトンボ・ジャン・ピエール選手】



■背番号

23

■ポジション

PF

■生年月日

2002年11月27日

■出身地

コンゴ民主共和国

■身長

206cm

■体重

110kg

■出身校

日本体育大学

■経歴

2024.12-新潟アルビレックスＢＢ

■ムトンボ・ジャン・ピエール選手 コメント

2026-27シーズンも、新潟アルビレックスＢＢでプレーさせていただくことになりました。来シーズンも新潟でのプレーの機会をくださった関係者の皆様、ありがとうございます。今シーズンは皆様の応援のおかげで、ブロック王のタイトルを取ることができました。ありがとうございます。来シーズンはBリーグが新しく変わります。自分もたくさん新たなチャレンジをして、よりチームに貢献できる選手に成長したいと思います。また会場でブースターの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。来シーズンも応援よろしくお願いします。

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

この度、ムトンボ・ジャン・ピエール選手との2026-27シーズンに於ける契約を更新締結させて頂くことと相成りました。ジャンピの大活躍は皆様ご存じのとおり。2025-26シーズンでの数々のタイトル総ナメが彼の飛躍的成長を物語っております。そして、来る新たなステージでは、さらなる強敵達とのマッチアップが待っています。「無双・ジャンピ」としてのさらなる大飛躍を大いに期待しております。来シーズンもどうぞ宜しくお願いいたします。