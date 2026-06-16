日本発の男性9人組「＆TEAM」のMAKI（20）が16日、都内でアメリカのファッションブランド「トミー ヒルフィガー」のサマー・コレクションの発表を記念したイベントに出席した。

夏の新作を着用して出席。上に羽織ったレガッタジャケットは「めちゃくちゃ格好よくて、ついセーリングしたくなるようなルックでお気に入りです。中に着ているクリーム色のニットポロも気に入っています」と胸元を開けて説明していた。

東京・表参道の店舗などで19日から25日まで期間限定で開催するイベントでは、好きなチャームを自由に組み合わせて楽しめる「カスタムバッグチャーム」を発売。

同じグループのHARUA（21）が「チャームが好きなので、HARUAが好きそうな形にアレンジしてプレゼントしたいなと思います」とメンバー思いの一面を見せた。

「メンバー間で贈り物はするのか」と問われると、「HARUAが5月誕生日だったので、メンバーでネックレスをプレゼントしました」と笑顔。「ずっとほしいと言っていたものだったので、ほしいものをプレゼントできてうれしかったです」と声を弾ませていた。

見学した新作の中では、アンカー（いかり）がモチーフになったニットが気になったそう。

「全部めちゃめちゃ可愛かったんですけど、普段からニットが好きで着ているので、すぐに目に留まりました。トミー ヒルフィガーの色である、赤と青と白が分かりやすく入っていたのも可愛かったです」と話していた。

この夏挑戦したいことは「ダイビング」と即答。「子供の頃、家族と一緒にシュノーケリングに行っていたのですが、ダイビングは一度もしたことがないんです。船に乗ってセーリングした後に、ダイビングをして、ちょっと寒くなったらこのレガッタジャケットを着たいです」と笑った。

行ってみたいダイビングの場所は「バリ。海が綺麗なので、また行きたいです」と明かした。

子供の頃から海が好きで、リフレッシュするために行きたい場所も「海」という。「今年はまだ行くことができていませんが、メンバーと一緒にツアーを回りながら、どこかの海に行かれたらと思います」とコメント。「いま行くなら沖縄の気分です。何年か前に一度行ったんですけど、またメンバーと一緒に行って思い出を作りたいです」と話していた。

「今年の夏、自分へのごほうび」は「アイスクリームを食べたいです」と甘党宣言。「暑くなってきたので、濃厚なバニラのアイスを食べたい。甘いものはめちゃめちゃ好き。外で遊んだ後に、『いまはアイスの気分だな！』という時に食べたい」と目を輝かせていた。