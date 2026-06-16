献立いらず、フライパンで1発完成『石焼きビビンバ風』野菜も肉もたっぷり、栄養満点

具たっぷりの炊き込みご飯は、それだけでおかずにも主食にもなるから、忙しいとき疲れているときの強い味方！ フライパンで作れば、炊飯器よりもぐんと短い時間で炊き上がります。米と具材を重ねて火にかけるだけだから、このうえなくラクチン。人気の韓国料理の定番メニュー「石焼きビビンバ風ごはん」も手軽に作れちゃいます。

「石焼きビビンバ風ごはん」のレシピ

材料（3〜4人分）

米……2合

牛こま切れ肉……200g

にんじん……1/3本（約50g）

にら……1/2束（約50g）

大豆もやし……1/2袋（約100g）





作り方

〈A〉にんにくのすりおろし……1かけ分しょうゆ……大さじ2砂糖……大さじ1ごま油……大さじ1ごま油……大さじ1卵黄……2個分白いりごま……大さじ1

（1）

米は洗い、たっぷりの水に30分ほど浸水させ、水けをきる。牛肉は〈A〉をもみ込む。にんじんは皮をむいてせん切りにする。にらは長さ3cmに切る。



（2）

フライパンにごま油を入れて全体になじませる。米を広げ入れ、もやし、にんじん、にら、牛肉を順に広げてのせる。水1と3/4カップを注いでふたをし、弱めの中火にかけて5分ほど炊く。煮立ったらごく弱火にして15分ほど炊き、火を止めて10分ほど蒸らす。白いりごまを散らし、卵黄をのせる。



石焼き風にお焦げを楽しめるのもフライパンならでは！ 食卓にカセットコンロを準備し、ビビンバを火にかけながら混ぜて食べるのもおすすめです。

フライパンごと食卓に出せば、洗いものも少なくてすみますね。時短で作れて大満足のフライパンで一発完成ご飯、ぜひお試しあれ！

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年 5月17日号より）

