ドル円１６０．３０付近、ユーロ円１８５．８０付近、東京午前の円高を戻す＝ロンドン為替



ロンドン序盤、内田日銀副総裁会見が継続するなかで、次第に円売りの動きが入っている。ドル円160.30台、ユーロ円185.80付近など、ほぼ東京午前までの円高の動きを戻してきている。副総裁会見は「物価上振れリスク、原油下落でどの程度緩和するかはこれからの判断」など慎重な受け答えとなっており、特段、次回会合での利上げ検討などへの言及はみられていない。



USD/JPY 160.33 EUR/JPY 185.81 GBP/JPY 214.97

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