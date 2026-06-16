日本銀行が政策金利を31年ぶりとなる年率1％に引き上げました。なぜいま追加利上げに踏み切ったのでしょうか。

日本銀行 内田眞一 副総裁

「従来の0.75％程度から1.0％程度へと変更することを賛成多数で決定いたしました」

日銀は預金や住宅ローン金利の基準となる「短期金利」をこれまで年率0.75％から1％に引き上げることを8人の政策委員のうち賛成7反対1で決めました。

1995年以来、31年ぶりとなる水準に引き上げた理由について、入院中の植田総裁にかわって会見をした内田副総裁は…

日本銀行 内田眞一 副総裁

「企業間取引における価格転嫁がやや早いスピードで進んでおり、幅広い品目の価格上昇に波及していく可能性があります」

日銀は中東情勢が景気を下押しするリスクも懸念していましたが、原油価格と円安の高止まりで日銀が目指す物価上昇率2％を上回るリスクのほうが高いと判断したものです。

また、今後についても経済や物価の情勢に応じて政策金利を引き上げたい考えを示しました。

歴史的水準の円安を抑える効果も期待される利上げですが、もともと確実視されていたため、為替相場は大きく反応せず、現在も1ドル＝160円台前半です。