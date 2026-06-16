女優の黒柳徹子（92）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。2023年3月に他界した元女優で、女性初の参院議長を務めた扇千景さん（享年89）との思い出を語った。

この日は扇さんの孫で歌舞伎俳優の中村壱太郎がゲスト出演。黒柳が「楽しい方でしたね」と扇さんの人柄に触れると、同番組での共演を振り返った壱太郎は「祖父を差し置いてずっと祖母がしゃべってるぐらい」とニッコリ。黒柳は「政治家をなさったぐらいでしたからね」と同意した。

そして番組では、祖父で人間国宝の坂田藤十郎さんと扇さん、壱太郎の3人で出演した2017年の放送回を紹介。その中で「やっぱりこの方をお選びになって良かったですか？」と聞かれ、「他に誰がいますか？」と答える坂田さんに、黒柳は「すごーい！こんなの聞いたことない！」と大喜び。隣で「若い時はいろいろあったでしょうけどね」と笑顔を見せる扇さんに、壱太郎は「そういう相手を見つけないといけませんね」と応じていた。

この映像を受けて、黒柳は「いつか私たちがドラマに一緒に出てる時」と、扇さんとの思い出話を切り出した。現場に行くと撮影の中止を知らされ、「仕方なくみんなで有楽町で映画なんかを見ようってことになって」と振り返った。

そして「あなたのおばあさまが仕切ってね」と黒柳。映画館で席を指さしながら、扇さんは「あなたはこちら」「あなたはこちら」と手配したといい、終映後は食事へ。またしても扇さんが「あなたは何が食べたいですか？」と意見をとりまとめたといい、「“じゃあ、ここにしましょう”って、天ぷら屋さんだか何屋さんだかに行って、ご飯を食べましたよ」と懐かしんだ。

すると壱太郎は「仕切ることが大好きでしたね」と回想。「家の中でも政治家色が強めの祖母だったと思います」と打ち明けると、黒柳は「おうちの中でも仕切ってらした？」と質問。壱太郎は「しっかりと祖母が全部をまとめてくれてたような気がします」と語っていた。