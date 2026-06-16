　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

75949.87　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
73454.00　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
72514.15　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
71067.35　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
69921.64　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

69404.50　　★日経平均株価16日終値

68209.72　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
67329.12　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
66425.87　　6日移動平均線
66184.83　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
66178.22　　均衡表転換線(日足)
64736.61　　25日移動平均線
64656.47　　均衡表基準線(日足)
64321.08　　均衡表転換線(週足)
64024.60　　新値三本足陰転値
62965.44　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62144.09　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61302.31　　13週移動平均線
60001.44　　均衡表基準線(週足)
59551.58　　ボリンジャー:-2σ(25日)
59400.28　　均衡表雲上限(日足)
59203.31　　75日移動平均線
57721.17　　26週移動平均線
56971.98　　均衡表雲下限(日足)
56959.07　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56419.79　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53157.70　　200日移動平均線
52476.89　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51537.27　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
47232.61　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46654.76　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41988.33　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.56(前日61.97)
ST.Slow(9日)　　59.73(前日41.25)

ST.Fast(13週)　 90.02(前日90.41)
ST.Slow(13週)　 91.41(前日91.54)

［2026年6月16日］

株探ニュース