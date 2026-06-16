【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
75949.87 ボリンジャー:＋3σ(13週)
73454.00 ボリンジャー:＋3σ(26週)
72514.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)
71067.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)
69921.64 ボリンジャー:＋2σ(25日)
69404.50 ★日経平均株価16日終値
68209.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)
67329.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66425.87 6日移動平均線
66184.83 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66178.22 均衡表転換線(日足)
64736.61 25日移動平均線
64656.47 均衡表基準線(日足)
64321.08 均衡表転換線(週足)
64024.60 新値三本足陰転値
62965.44 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62144.09 ボリンジャー:-1σ(25日)
61302.31 13週移動平均線
60001.44 均衡表基準線(週足)
59551.58 ボリンジャー:-2σ(25日)
59400.28 均衡表雲上限(日足)
59203.31 75日移動平均線
57721.17 26週移動平均線
56971.98 均衡表雲下限(日足)
56959.07 ボリンジャー:-3σ(25日)
56419.79 ボリンジャー:-1σ(13週)
53157.70 200日移動平均線
52476.89 ボリンジャー:-1σ(26週)
51537.27 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47232.61 ボリンジャー:-2σ(26週)
46654.76 ボリンジャー:-3σ(13週)
41988.33 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 82.56(前日61.97)
ST.Slow(9日) 59.73(前日41.25)
ST.Fast(13週) 90.02(前日90.41)
ST.Slow(13週) 91.41(前日91.54)
［2026年6月16日］
株探ニュース
75949.87 ボリンジャー:＋3σ(13週)
73454.00 ボリンジャー:＋3σ(26週)
72514.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)
71067.35 ボリンジャー:＋2σ(13週)
69921.64 ボリンジャー:＋2σ(25日)
69404.50 ★日経平均株価16日終値
68209.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)
67329.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66425.87 6日移動平均線
66184.83 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66178.22 均衡表転換線(日足)
64736.61 25日移動平均線
64656.47 均衡表基準線(日足)
64321.08 均衡表転換線(週足)
64024.60 新値三本足陰転値
62965.44 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62144.09 ボリンジャー:-1σ(25日)
61302.31 13週移動平均線
60001.44 均衡表基準線(週足)
59551.58 ボリンジャー:-2σ(25日)
59400.28 均衡表雲上限(日足)
59203.31 75日移動平均線
57721.17 26週移動平均線
56971.98 均衡表雲下限(日足)
56959.07 ボリンジャー:-3σ(25日)
56419.79 ボリンジャー:-1σ(13週)
53157.70 200日移動平均線
52476.89 ボリンジャー:-1σ(26週)
51537.27 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47232.61 ボリンジャー:-2σ(26週)
46654.76 ボリンジャー:-3σ(13週)
41988.33 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 82.56(前日61.97)
ST.Slow(9日) 59.73(前日41.25)
ST.Fast(13週) 90.02(前日90.41)
ST.Slow(13週) 91.41(前日91.54)
［2026年6月16日］
株探ニュース