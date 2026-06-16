　6月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2632銘柄。東証終値比で上昇は1271銘柄、下落は1260銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7740>　タムロン　　　　　 1270　　+237（ +22.9%）
2位 <2621>　ｉＳ米２０Ｈ　　 1144.9　 +98.9（　+9.5%）
3位 <2410>　キャリアデザ　　　 2730　　+170（　+6.6%）
4位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　662　　 +37（　+5.9%）
5位 <1356>　ＴＰＸベア２　　　　120　　+6.4（　+5.6%）
6位 <3905>　データセク　　　　 5460　　+260（　+5.0%）
7位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.3　　+0.3（　+5.0%）
8位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1141　 +50.0（　+4.6%）
9位 <4882>　ペルセウス　　　　　150　　　+5（　+3.4%）
10位 <6835>　アライドＨＤ　　　　246　　　+8（　+3.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9073>　京極運　　　　　　　964　　-252（ -20.7%）
2位 <8393>　宮崎銀　　　　　　 1840　　-241（ -11.6%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　 4313.5　-170.5（　-3.8%）
4位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　766　 -27.9（　-3.5%）
5位 <4586>　メドレックス　　　 54.2　　-1.8（　-3.2%）
6位 <4286>　ＣＬＨＤ　　　　 1081.1　 -35.9（　-3.2%）
7位 <4883>　モダリス　　　　　 33.9　　-1.1（　-3.1%）
8位 <6548>　旅工房　　　　　　　104　　　-3（　-2.8%）
9位 <4597>　ソレイジア　　　　 22.4　　-0.6（　-2.6%）
10位 <7050>　Ｆインタ　　　　　 1208　　 -32（　-2.6%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1141　 +50.0（　+4.6%）
2位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 4140　　 +61（　+1.5%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　18555　　+265（　+1.4%）
4位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2650　 +30.5（　+1.2%）
5位 <6976>　太陽誘電　　　　　20400　　+210（　+1.0%）
6位 <6954>　ファナック　　　 7467.8　 +67.8（　+0.9%）
7位 <4062>　イビデン　　　　　22600　　+155（　+0.7%）
8位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1743　 +10.5（　+0.6%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 6447.8　 +38.8（　+0.6%）
10位 <9007>　小田急　　　　　 1669.8　　+9.8（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6723>　ルネサス　　　　 4313.5　-170.5（　-3.8%）
2位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　766　 -27.9（　-3.5%）
3位 <6963>　ローム　　　　　　 5018　　 -51（　-1.0%）
4位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1230.1　 -10.9（　-0.9%）
5位 <5631>　日製鋼　　　　　 7680.9　 -66.1（　-0.9%）
6位 <7735>　スクリン　　　　14860.5　-109.5（　-0.7%）
7位 <4063>　信越化　　　　　　 7400　　 -54（　-0.7%）
8位 <7012>　川重　　　　　　 3012.1　 -18.9（　-0.6%）
9位 <6302>　住友重　　　　　　 5326　　 -33（　-0.6%）
10位 <8750>　第一ライフ　　　 1778.5　 -11.0（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース