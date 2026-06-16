[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1271銘柄・下落1260銘柄（東証終値比）
6月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2632銘柄。東証終値比で上昇は1271銘柄、下落は1260銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7740> タムロン 1270 +237（ +22.9%）
2位 <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1144.9 +98.9（ +9.5%）
3位 <2410> キャリアデザ 2730 +170（ +6.6%）
4位 <4422> ＶＮＸ 662 +37（ +5.9%）
5位 <1356> ＴＰＸベア２ 120 +6.4（ +5.6%）
6位 <3905> データセク 5460 +260（ +5.0%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 6.3 +0.3（ +5.0%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1141 +50.0（ +4.6%）
9位 <4882> ペルセウス 150 +5（ +3.4%）
10位 <6835> アライドＨＤ 246 +8（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9073> 京極運 964 -252（ -20.7%）
2位 <8393> 宮崎銀 1840 -241（ -11.6%）
3位 <6723> ルネサス 4313.5 -170.5（ -3.8%）
4位 <3861> 王子ＨＤ 766 -27.9（ -3.5%）
5位 <4586> メドレックス 54.2 -1.8（ -3.2%）
6位 <4286> ＣＬＨＤ 1081.1 -35.9（ -3.2%）
7位 <4883> モダリス 33.9 -1.1（ -3.1%）
8位 <6548> 旅工房 104 -3（ -2.8%）
9位 <4597> ソレイジア 22.4 -0.6（ -2.6%）
10位 <7050> Ｆインタ 1208 -32（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1141 +50.0（ +4.6%）
2位 <6752> パナＨＤ 4140 +61（ +1.5%）
3位 <4004> レゾナック 18555 +265（ +1.4%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2650 +30.5（ +1.2%）
5位 <6976> 太陽誘電 20400 +210（ +1.0%）
6位 <6954> ファナック 7467.8 +67.8（ +0.9%）
7位 <4062> イビデン 22600 +155（ +0.7%）
8位 <7186> 横浜ＦＧ 1743 +10.5（ +0.6%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 6447.8 +38.8（ +0.6%）
10位 <9007> 小田急 1669.8 +9.8（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6723> ルネサス 4313.5 -170.5（ -3.8%）
2位 <3861> 王子ＨＤ 766 -27.9（ -3.5%）
3位 <6963> ローム 5018 -51（ -1.0%）
4位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1230.1 -10.9（ -0.9%）
5位 <5631> 日製鋼 7680.9 -66.1（ -0.9%）
6位 <7735> スクリン 14860.5 -109.5（ -0.7%）
7位 <4063> 信越化 7400 -54（ -0.7%）
8位 <7012> 川重 3012.1 -18.9（ -0.6%）
9位 <6302> 住友重 5326 -33（ -0.6%）
10位 <8750> 第一ライフ 1778.5 -11.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7740> タムロン 1270 +237（ +22.9%）
2位 <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1144.9 +98.9（ +9.5%）
3位 <2410> キャリアデザ 2730 +170（ +6.6%）
4位 <4422> ＶＮＸ 662 +37（ +5.9%）
5位 <1356> ＴＰＸベア２ 120 +6.4（ +5.6%）
6位 <3905> データセク 5460 +260（ +5.0%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 6.3 +0.3（ +5.0%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1141 +50.0（ +4.6%）
9位 <4882> ペルセウス 150 +5（ +3.4%）
10位 <6835> アライドＨＤ 246 +8（ +3.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9073> 京極運 964 -252（ -20.7%）
2位 <8393> 宮崎銀 1840 -241（ -11.6%）
3位 <6723> ルネサス 4313.5 -170.5（ -3.8%）
4位 <3861> 王子ＨＤ 766 -27.9（ -3.5%）
5位 <4586> メドレックス 54.2 -1.8（ -3.2%）
6位 <4286> ＣＬＨＤ 1081.1 -35.9（ -3.2%）
7位 <4883> モダリス 33.9 -1.1（ -3.1%）
8位 <6548> 旅工房 104 -3（ -2.8%）
9位 <4597> ソレイジア 22.4 -0.6（ -2.6%）
10位 <7050> Ｆインタ 1208 -32（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1141 +50.0（ +4.6%）
2位 <6752> パナＨＤ 4140 +61（ +1.5%）
3位 <4004> レゾナック 18555 +265（ +1.4%）
4位 <2432> ディーエヌエ 2650 +30.5（ +1.2%）
5位 <6976> 太陽誘電 20400 +210（ +1.0%）
6位 <6954> ファナック 7467.8 +67.8（ +0.9%）
7位 <4062> イビデン 22600 +155（ +0.7%）
8位 <7186> 横浜ＦＧ 1743 +10.5（ +0.6%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 6447.8 +38.8（ +0.6%）
10位 <9007> 小田急 1669.8 +9.8（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6723> ルネサス 4313.5 -170.5（ -3.8%）
2位 <3861> 王子ＨＤ 766 -27.9（ -3.5%）
3位 <6963> ローム 5018 -51（ -1.0%）
4位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1230.1 -10.9（ -0.9%）
5位 <5631> 日製鋼 7680.9 -66.1（ -0.9%）
6位 <7735> スクリン 14860.5 -109.5（ -0.7%）
7位 <4063> 信越化 7400 -54（ -0.7%）
8位 <7012> 川重 3012.1 -18.9（ -0.6%）
9位 <6302> 住友重 5326 -33（ -0.6%）
10位 <8750> 第一ライフ 1778.5 -11.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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