お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博（56）が16日、火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。肺炎のため76歳で死去した元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんの訃報に言及した。

オープニングトークで「先週からずっと訃報が続いてて」と切り出した東。「ガッツ（石松）さんが亡くなったって話が来たと思ったら、次、中村玉緒さんがね、亡くなっちゃったりとかしてね」とガッツさん、女優の中村玉緒さんと訃報が続いたことに触れた。

そのうえで、「僕なんかはガッツさんは子供の時から知っているというか」と東。「うちの親父が『お笑いスター誕生！！』っていうのの審査員やってたんですよ。そこにガッツさんもいたんですよね。ウッチャンナンチャンさんとかが、とんねるずとか、いろんな人が出てきた番組なんですけど。そこの審査員をやっていて」と父で昭和を代表するコメディアン・東八郎さんとともにガッツさんが昭和の人気オーディション番組「お笑いスター誕生!!」（日本テレビ）に出演していたこととした。

さらに「いろんな番組でも、家族が出る番組とか、そういうのでもよく一緒になって」と回顧。「クイズ番組でうちの親父と一緒になったりとかもよくしていて、“普段お世話になっているから”なんて言って。“東さん家は家族多いんだから”って優勝してもらった旅行とかを、うちの親父にくれたりとか。それで、家族旅行に行ったりとかしてましたし」と懐かしんだ。

パートナーの「森三中」の黒沢かずこが「でもお若いんですよね」とポツリ。東も「76歳って。“あ、こんな若かったんだ”と思って」と驚きつつ「ちょっとびっくりよね」と驚いた。