お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと、東貴博（56）が16日、火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さんを追悼した。

オープニングトークで「先週からずっと訃報が続いてて」と切り出した東。「ガッツ（石松）さんが亡くなったって話が来たと思ったら、次、中村玉緒さんがね、亡くなっちゃったりとかしてね」と元プロボクサーでタレントのガッツ石松さん、玉緒さんと訃報が続いたことに触れた。

「玉緒さんもここのところちょっと連絡なんかも随分してなかったんですけど」と東。「玉緒さんはね、もう10何年前かな。もう玉緒さんと俺と、大沢あかねちゃんと、息子さんと一緒に、海外かな、旅に行く番組があったんですよ。そういうの何回か行って」と交流を明かした。

「そうすると、玉緒さんがやっぱり気使ってくれて、“打ち上げしましょう”なんて言うわけよ。“六本木でしゃぶしゃぶ食べましょうよ”って、いいしゃぶしゃぶ屋とか連れてってくれるのよ」と回顧。「で“もう一軒行きましょうよ”って。クラブに連れていかれて、六本木の。玉緒さんが俺とかを六本木のクラブに誘うって。息子さんも行って。そしたら“ここは、昔、うちのパパ（勝新太郎）もお世話になってた人なんですよ”なんて言って、そこのママと知り合いで、六本木の高級クラブに。だから、昔はパパも連れて、一緒に行ってたんだね」と感心した。

パートナーの「森三中」の黒沢かずこが「あらまー、粋ですね」ともらすと、東は「で“東さん、気に入ってる子いたら、誰か指名してください”とか。いや、できるわけないじゃん、そんなさ。“いや、いいですよ”なんて言って。でも息子はちゃんと指名してたけどね。親の前で。すげえ家族だな、と思って。めちゃ面白かったよね」と笑った。

「だからもう、本当に昭和の豪快なというか、そういう一面を見せてくれて」と感謝。「なかなかいないよね。勝新さんはどんだけ豪快だったんだろうな、と思うよ。そう考えるとね」と感心していた。