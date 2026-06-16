俳優の緒形敦（29）が13日に放送されたNHK「FIFAワールドカップ2026 デイリーハイライト」にゲスト出演し、幼少の頃から交流があった元サッカー日本代表選手を明かした。

祖父は2008年に亡くなった名優の緒形拳さんで、俳優・緒形直人と女優・仙道敦子を両親に持ち、弟はモデルで俳優の緒形龍という芸能一家。同局の大河ドラマ「豊臣兄弟！」には織田信澄役で出演している。

小学生時代からサッカーを始めたが、「もともと自分の父親が元日本代表の井原正巳さんと凄く仲が良くて。僕が物心ついた時から井原さんが自分の家に来てサッカーボールを持って来てくれた」と元日本代表DFの井原正巳氏と縁があった。

「気付いた時には、サッカー選手かっこいいなあと思いながら、サッカーに触れる時間が多かった」と説明。自身のポジションはトップ下。米国に留学した高校時代は東海岸選抜のメンバーにも選出され、プロを目指した時期もあったという。

「5年ぐらい住んでいた」米国でW杯が開催されていることについて「うれしいし、日本代表がどれだけ行けるかっていうのが凄く楽しみ」と期待を寄せた。