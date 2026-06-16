【W杯2026】DAZN、日本戦の配信中に発生した音声不具合を謝罪「重大な事象として受け止め」 SNS上でユーザーから指摘相次ぐ事態に
『DAZN』は16日、日本時間15日に行われた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本vsオランダの配信中に発生した不具合を謝罪した。
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日本代表として、今大会の初戦として注目された一戦だったが、試合序盤から“音ズレ”を指摘するユーザーの声がSNS上で相次いでいた。後半開始時にはこうしたトラブルは改善されていた。
この事態を受けてDAZNは「6月15日（月）のFIFAワールドカップ「オランダ vs. 日本」の配信において、一部時間帯で音声不具合、特に前半には映像との同期ずれが発生いたしました。」と報告。「試合を楽しみにしていただいていた視聴者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とし、 「DAZNでは本件を重大な事象として受け止め、現在、原因の詳細な調査を進めるとともに、再発防止に向けた対応を実施しております。 」と謝罪した。
現在は、技術的な原因の調査および検証をした上で、「監視体制、確認プロセスおよびエスカレーションフローの見直しを進めております」と伝え、「次戦に向けて、実運用環境に近い条件下で事前検証およびテストを実施し、再発防止策の有効性を確認いたします」「改めまして、視聴者の皆様ならびに関係パートナーの皆様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」とした。
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日本代表として、今大会の初戦として注目された一戦だったが、試合序盤から“音ズレ”を指摘するユーザーの声がSNS上で相次いでいた。後半開始時にはこうしたトラブルは改善されていた。
この事態を受けてDAZNは「6月15日（月）のFIFAワールドカップ「オランダ vs. 日本」の配信において、一部時間帯で音声不具合、特に前半には映像との同期ずれが発生いたしました。」と報告。「試合を楽しみにしていただいていた視聴者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とし、 「DAZNでは本件を重大な事象として受け止め、現在、原因の詳細な調査を進めるとともに、再発防止に向けた対応を実施しております。 」と謝罪した。