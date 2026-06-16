「北中米Ｗ杯・１次リーグＨ組、スペイン代表０−０カボベルデ代表」（１５日、アトランタ）

カボベルデとのＷ杯初戦で０−０と引き分けたスペイン代表ルイス・デラフエンテ監督が巻き返しを誓った。

試合後の記者会見で話した。デラフエンテ監督は「勝利という願っていた結果が出なかった時には悪い試合だという感覚が出てきてもおかしくはないが、チームにはそういったものはない。フィジカル的に優れた相手が引いて守ってくる試合では難しさがある。それでも我々は十分なチャンスを作った。足りなかったのはフレッシュさと、もう少しの細かさ」とした。

ただ、あくまでもこれまでのスタイルを継続することが大事だとしている。「考えはここまで我々を導いてくれた流れを続けること。ヨーロッパでチャンピオンになり、長い間無敗で来ている。そのうえで（怪我で戦線から離れていた）重要な戦力を取り戻すこと」と話した。。

今後はさらにペースアップする必要があるとして「カボベルデ戦での引き分けというのは我々のプランの中になかったことというのは確かだが、サッカーは時に難しく厄介なもの。どれだけやっても格下相手に負けることもある。全員が良くならなければならない。その１番目は私」と強調した。