歌手でタレントの「あのちゃん」ことあのが15日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（火曜深夜0時15分）に出演。自宅での過ごし方を明かした。

あのは「普段カーテンって開けてますか？」とスタジオ共演者に投げかけた。その上で「ボク、ほとんどカーテン開けないんですけど、太陽浴びないなと駄目だよってすごい言われるから。カーテンとか開けてたりして過ごしてた」と明かした。

そして「ちょっとウトウト寝ちゃって起きたら、窓の目の前にお掃除しているおじさんがいて。終わったと思って…ボク、ほぼ服着てなくて」と告白。「（自分の）家じゃん。で、リラックスしてて。暑いし。部屋も丸見えじゃん」と理由を説明した。

掃除のおじさんは「ガン見はしてはないけど、（おじさんに見られて）ヒヤッとして涼しくなって」と語った。

同番組は今放送回で最終回を迎えた。番組冒頭の左上に小さな文字で「※5月10日に収録」とのテロップが掲出された。収録のため、あのが番組終了の経緯に触れることなく番組は終わった。最後に「あのちゃんねる最終回 今までご覧いただき ありがとうございました！！」とのテロップが出た。

あのを巡っては、冠番組「あのちゃんねる」内で、あのが共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントの鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで不快感をあらわにし、放送局のテレビ朝日をはじめ、あのと鈴木双方が所属事務所を通じて謝罪する事態となっていた。そして同局が番組終了を発表していた。