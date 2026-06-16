【ファミマ】家計を支える冷凍食品ベストイレブン 第3回 【ファミマ】麺屋こころ監修台湾まぜそば「旨みの連鎖でゴールを奪う『強襲のアタッカー』」
プライベートブランド「ファミマル」の冷凍食品から手頃な価格で本格的な味わいを楽しめる"ベストイレブン"を発表。スポーツ観戦が盛り上がるこの時期にあわせ、サッカー好きの同社ブランド担当者が厳選11品をサッカー用語にたとえながら紹介している。今回は、「麺屋こころ監修台湾まぜそば」(321円)。
「麺屋こころ監修台湾まぜそば」(321円)
台湾まぜそばの名店「麺屋こころ」監修商品。もちもちとした太麺に、さば・いわしなどの魚粉の旨みを感じる辛旨醤油ダレが特徴の台湾まぜそば。ガーリックパウダーで好みの味を楽しんで。
「 濃厚なタレを逃さないもちもち太麺の『圧倒的なキープ力』と、魚粉の旨みが詰まった辛旨醤油ダレの『波状攻撃』が武器。追い打ちのガーリックパウダーで、胃袋への「ハットトリック」は確実です」(ブランド担当者)。
「麺屋こころ監修台湾まぜそば」(321円)
台湾まぜそばの名店「麺屋こころ」監修商品。もちもちとした太麺に、さば・いわしなどの魚粉の旨みを感じる辛旨醤油ダレが特徴の台湾まぜそば。ガーリックパウダーで好みの味を楽しんで。
「 濃厚なタレを逃さないもちもち太麺の『圧倒的なキープ力』と、魚粉の旨みが詰まった辛旨醤油ダレの『波状攻撃』が武器。追い打ちのガーリックパウダーで、胃袋への「ハットトリック」は確実です」(ブランド担当者)。