「今日好き」ゆかりおカップル、京都デートでの2ショット公開「一番の推しカプ」「ラブラブで尊い」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/06/16】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週月曜21時〜）に参加していた酒井理央（さかい・りお）が6月15日、自身のInstagramを更新。恋人の森口優花（もりぐち・ゆうか）との京都でのデートの様子を披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せ溢れてる」京都でラブラブ2ショット
酒井は「京都2人で満喫してきたよ！！」とつづり、森口との京都デートの写真を複数枚投稿。京都・八坂神社の西楼門前で撮影した2ショットや、紙袋に入ったパンケーキ風のお菓子を仲良く食べる様子、それぞれのソロショットなどを公開している。
この投稿にファンからは「一番の推しカプ」「りおくんが関西に会いに行ったんだね」「ラブラブで尊い」「2人とも幸せそう」「可愛い2人」「ビジュ強カップル」「ずっと仲良しでいて」「幸せ溢れてる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。酒井は「テグ編」「クライストチャーチ編」に、森口は「チュンチョン編」にそれぞれ参加し「ラヨーン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せ溢れてる」京都でラブラブ2ショット
◆ゆかりおカップル、京都を満喫
酒井は「京都2人で満喫してきたよ！！」とつづり、森口との京都デートの写真を複数枚投稿。京都・八坂神社の西楼門前で撮影した2ショットや、紙袋に入ったパンケーキ風のお菓子を仲良く食べる様子、それぞれのソロショットなどを公開している。
◆酒井理央の投稿に反響
この投稿にファンからは「一番の推しカプ」「りおくんが関西に会いに行ったんだね」「ラブラブで尊い」「2人とも幸せそう」「可愛い2人」「ビジュ強カップル」「ずっと仲良しでいて」「幸せ溢れてる」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。酒井は「テグ編」「クライストチャーチ編」に、森口は「チュンチョン編」にそれぞれ参加し「ラヨーン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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