オランダ戦でゴミ拾いが話題

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。試合後には現地を訪れたサポーターが恒例のゴミ拾い。海外メディアがこの光景に驚く中、意外な米国人がこの中に紛れていた。NFLジャイアンツのQB、ジェイミス・ウィンストンは「俺たちみんなが見習えることだと思うんだ」と加わってみての発見を語った。

オランダ戦後にゴミを拾い集めていた日本サポーターに、大柄な男性が混じっていた。背番号4番の日本代表ユニホームを着ていたのが、ウィンストンだった。

2015年にドラフト全体1位指名を受けてプロ入りしたエリートで、現在は2年総額800万ドル（約12億8000万円）の契約でプレーしている。意外な光景に米国のファンからも驚きの声が集まっていた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のYouTubeチャンネルでは、ウィンストンがゴミ拾いに参加する模様が伝えられた。本人は「日本のみんなと一緒に、これから掃除をするところだよ。ゴミを拾う。なぜなら日本人には、ゴミを地面に放置したままにしないという精神があるからだ」と語った。

動画では日本ファンが、ゴミ拾いはしみついた習慣のようなものでもあると説明。実際に善行に混じったウィンストンは「みんなが掃除をしている。すごい、このエリアなんて、もうチリ一つ落ちていないよ」と驚きつつも、「これは、俺たちみんなが見習えることだと思うんだ」とも感心。自国のNFLファンにもこう呼びかけた。

「NFLのファンたち、もっとレベルを上げていこうぜ。自分たちのスタジアムを掃除することはできるはずだ。さあ、やろう。日本のファンは、試合後に掃除をすることで、本当に素晴らしい感謝の気持ちを示している。これ、本当に気に入ったよ」

試合では日本が2度のリードを奪われたが、いずれも追いつく粘りを見せた。歓喜のシーンは後半43分。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、同点に。ドローで勝ち点1を得た。



（THE ANSWER編集部）