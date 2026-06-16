ちいかわパーク1周年記念で“妖精姿”のグリーティング 入場特典＆オリジナルグッズも続々
【女子旅プレス＝2026/06/16】東京・池袋の体験型施設「ちいかわパーク」にて、オープン1周年を記念した特別企画が6月16日より順次スタートする。“妖精姿”のキャラによるグリーティングに加え、新たな来場者特典や「お菓子なキラキラクリアシール」「お菓子なキラキラポスターカード」などの限定グッズが続々と登場する。
【写真】ちいかわパーク1周年記念した新グッズ
「ちいかわパーク」は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品「ちいかわ」の世界に入り込める体験型施設。体験展示エリアや、ちいかわたちをモチーフにしたゲームコーナー、限定アイテム揃うショップエリアがあり、7月28日にオープン1周年を迎える。同企画は来場者への感謝を込めた内容となっており、作品の世界観を多角的に楽しめる内容となっている。
キャラクターグリーティングには6月16日から7月23日までの期間限定で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが愛らしい“妖精姿”で登場。7月24日（金）以降は、新たなキャラクターも順次加わる予定だ。同時に登場するのはランダムで2キャラクターまで。7月24日全国公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』と連動した企画が展開されるほか、
記念すべき節目に合わせて、7月24日からはパークでしか手に入らない限定アイテムも多数登場する。コレクションしたくなる「お菓子なキラキラクリアシール」や「お菓子なキラキラポスターカード」、愛らしいデザインの「ちいかわパーク メジャー（ちいかわ＆カブトムシ）」のほか、「ちいかわパーク Tシャツ スペシャルフォト」（全2色）、「ちいかわパーク かわパーク！？ポテトチップス（集合）」といったバラエティ豊かなアイテムが揃う。
また7月24日より、パーク入場者全員へのプレゼントとして「まめまめフィギュア チャーム マーカー」が用意され、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの全3種が数量限定でランダムに配布される。このほか、池袋のサンシャイン60通りには、7月28日から記念ストリートフラッグが登場し、お祝いムードを盛り上げる（サントロペ側は8月3日まで、サンシャイン側は8月9日まで）。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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◆ちいかわパークでオープン1周年企画
「ちいかわパーク」は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品「ちいかわ」の世界に入り込める体験型施設。体験展示エリアや、ちいかわたちをモチーフにしたゲームコーナー、限定アイテム揃うショップエリアがあり、7月28日にオープン1周年を迎える。同企画は来場者への感謝を込めた内容となっており、作品の世界観を多角的に楽しめる内容となっている。
◆パーク限定の新作オリジナルグッズ
記念すべき節目に合わせて、7月24日からはパークでしか手に入らない限定アイテムも多数登場する。コレクションしたくなる「お菓子なキラキラクリアシール」や「お菓子なキラキラポスターカード」、愛らしいデザインの「ちいかわパーク メジャー（ちいかわ＆カブトムシ）」のほか、「ちいかわパーク Tシャツ スペシャルフォト」（全2色）、「ちいかわパーク かわパーク！？ポテトチップス（集合）」といったバラエティ豊かなアイテムが揃う。
また7月24日より、パーク入場者全員へのプレゼントとして「まめまめフィギュア チャーム マーカー」が用意され、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの全3種が数量限定でランダムに配布される。このほか、池袋のサンシャイン60通りには、7月28日から記念ストリートフラッグが登場し、お祝いムードを盛り上げる（サントロペ側は8月3日まで、サンシャイン側は8月9日まで）。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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