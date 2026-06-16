山本美月、夏の目標は“家族でキャンプ” 自身の幼少期振り返り「すごく夏の思い出なので」
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の山本美月が16日、都内で開催された「TOMMY HILFIGER SUMMER EVENT」に三浦翔平、伊藤英明、MAKI（&TEAM）とともに出席。家族でのキャンプの思い出を回顧した。
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山本は夏に挑戦したいことを聞かれると「今年はキャンプに挑戦したい」と語り、「まずはデイキャンプから始めたいなと思っていて。何も知識がないので、調べながら。焚き火をするというのに憧れがあるんですけど、キャンプグッズがすごく多くて、どれを買ったらいいのかすごく迷ってるので、それも探しつつ、家族でキャンプをしたいなと思います」と笑顔を見せた。
理由を問われると「もともと私の家族が毎年キャンプをする家族で、すごく夏の思い出なので。お母さん、お父さん、妹、そしてボーダーコリー。大きな犬とキャンプに行っていたのがすごく楽しくて」と明かし、「子どもにもその気持ちを味わわせてあげたいなと思って、挑戦したいなと思っています」と伝えた。
また、山本は夏のファッションのポイントを聞かれると「毎年毎年暑さに弱くなっていて、なるべく素材を麻だったり綿だったりとか、素材感にこだわった服を選ぶようになりました。なるべく快適に夏を過ごしたいです」とコメントした。（modelpress編集部）
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◆山本美月、家族キャンプの思い出回顧
山本は夏に挑戦したいことを聞かれると「今年はキャンプに挑戦したい」と語り、「まずはデイキャンプから始めたいなと思っていて。何も知識がないので、調べながら。焚き火をするというのに憧れがあるんですけど、キャンプグッズがすごく多くて、どれを買ったらいいのかすごく迷ってるので、それも探しつつ、家族でキャンプをしたいなと思います」と笑顔を見せた。
◆山本美月、夏のファッションポイント明かす
また、山本は夏のファッションのポイントを聞かれると「毎年毎年暑さに弱くなっていて、なるべく素材を麻だったり綿だったりとか、素材感にこだわった服を選ぶようになりました。なるべく快適に夏を過ごしたいです」とコメントした。（modelpress編集部）
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