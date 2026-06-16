東京消防庁が2026年6月16日にXを更新し、傷病者が複数の救急隊員を暴行する事案があったことを報告した。その状況を再現したイメージ動画も公開し、SNS上で反響を集めている。

「全く許し難い事案」「ひどすぎる！」

東京消防庁（@Tokyo_Fire_D）は16日、「【救急隊員に対する暴行】」と題する報告をXに投稿した。

投稿によると、現場での処置中に複数の救急隊員が傷病者から暴行を受け、けがを負う事案が発生。暴行を加えた者は警察に逮捕されたとし、「このような行為について、当庁は法的措置も辞さず、毅然と対応してまいります」と記した。

投稿に添付された動画では、血のついた保安帽と、破損した救急隊員の眼鏡の画像が紹介されており、その状況を再現した様子も公開。容態を確認中の救急隊員に暴行し、救急隊員を執拗に追いかけ、制止を振り切ってさらに暴行を加えたという。

この投稿は16日15時時点で41万回以上表示され、SNS上では、「救急隊員に暴行するなんてひどすぎる！」「ぜひ法的措置をしてください！」「全く許し難い事案」「再現ドラマ用意するとか、大激怒なのでは」「暴行は患者であろうと許されない！」などの声が寄せられている。