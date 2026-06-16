国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年6月16日の定例会見で、立憲民主党の古賀千景参院議員による「自衛隊に行く子どもたち」をめぐる発言を批判した。

「豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ！」

古賀氏は15日の参院決算委員会で、防衛省が作成した子ども向けの冊子に関する質問を行った。

教員でもあり、日本教職員組合（日教組）の組織内議員を務めている古賀氏は、自身の経歴を踏まえ「私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ」と主張。

「わかってほしいのは、自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ！」と声を張り上げた。

小泉進次郎防衛相は「自衛官の子どもたちへの配慮に欠ける発言だったのでは」と反論。古賀氏の主張を否定し、「これは事実誤認だと思います」と厳しい表情で応じた。

古賀氏は問題の発言について「撤回する」としていたものの、SNSでは「差別発言ではないか」などと怒る声が相次いだ。

「あってはならない発言だと思います」

玉木氏は16日の代表会見で、古賀氏の発言に関する質問に答える形で、

「全国26万の自衛隊の皆さん、そして防衛省の職員の皆さん、およびその家族の皆さんに対する侮辱ですね」

とし、「あってはならない発言だと思います」と厳しく断じた。

「すぐに取り消されたということだが、ある種のそういう自衛隊観あるいはその背景にある国防観というのが、いろんな意味で、野党の側の正しい安全保障政策を進めていく妨げになってきたことが象徴的に現れているのかなと思う」とした。

「私も自衛官になった方、その家族の方は何人も知っている」とした上で、「『貧しいから』『入るところが自衛隊しかないから』じゃなくて、『国を守りたい』あるいは『実際に災害で助けていただいて、なんとかその自分もなりたい』と」と説明。

「国や社会に恩返しをしたいという高い志で、今自衛隊で頑張ってる方もたくさん知ってます」と語った。

「古臭い安全保障観、国防観から、野党も抜けるべき」

玉木氏は、「自衛隊の皆さんは、政治家がこういうことを言っても反論しないし、できないんですよね」とし、「その中でも誇りを持って、仕事に邁進しておられる。その反論できない自衛隊の皆さんとか自衛官の皆さんを相手に、国会議員たるものがああいう発言はすべきではありません。これは明確に申し上げておきたい」と強調した。

さらに、「『自衛隊を叩けば平和主義』みたいな古臭い安全保障観、国防観から、野党も抜けるべきですよ」と指摘。「私は極めて残念で悲しい発言だ、と断言せざるを得ません」とした。

榛葉賀津也氏「あまりにもひどい職業差別」

同党の榛葉賀津也幹事長も、同日行われた外交防衛委員会の質疑冒頭で、抗議のコメントを表明した。

「昨日、一部野党会派の女性議員から、自衛官とその家族、そして将来自衛官を目指す子どもたちを愚弄する、とんでもない発言がございました」と切り出し、「あまりにもひどい職業差別であると同時に、中国・ロシア・北朝鮮に関連する子どもたちを引き合いに出して、我が国の安全、外交防衛政策を捻じ曲げかねない、印象操作をするような言動もあったように記憶しています」と説明。

「国防、そして外交を司る、議論するこの参議院外交防衛委員会の委員の1人として、強く抗議を申し上げたいと思います」とした。