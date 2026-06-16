

新たにスーパーアスリート指定選手に 新体操・眞鍋凛さん(2025年10月撮影)

香川県は、将来国際舞台で活躍できる「スーパーアスリート」育成事業の指定選手として、2026年度、県内の中学生と高校生合わせて22人を指定しました。このうち新規の指定は9人です。

2013年から行っているもので、指定された選手が競技の全国大会や県外の練習会などに参加する旅費などを県が補助します。

2026年度は、6月に東京で行われた水泳日本選手権の男子50ｍ背泳ぎで3位に入賞した高松工芸高校2年・平田統也さんら高校生15人、中学生7人が指定選手に選ばれました。

このうち2026年度新たに指定されたのは、2025年に新体操の日本代表「フェアリージャパン」に選ばれた観音寺総合高校2年・眞鍋凛さんら9人です。

6月26日、高松市で指定証の交付式が行われます。

2026年度の香川県スーパーアスリート育成事業指定選手は、以下の通りです(学年・50音順、敬称略 「★新」は2026年度の新規指定選手)。

小川 颯翔（おがわ はやと） 尽誠学園高校 3年 バスケットボール

金崎 友哉（かなざき ともや） 坂出工業高校 3年 カヌー

唐渡 友唯（からと ゆい） 高松工芸高校 3年 水泳（飛込）

玉井 雫月（たまい しずく） 高松工芸高校 3年 自転車競技 ★新

西本 想来（にしもと そら） 香川中央高校 3年 ウエイトリフティング

宮粼 央輔（みやざき おうすけ） 高松商業高校 3年 バドミントン ★新

田中 竜誠（たなか りゅうせい） 坂出工業高校 2年 カヌー

野崎 七音（のざき なおと） 高松北高校 2年 レスリング

平田 統也（ひらた とうや） 高松工芸高校 2年 水泳（競泳）

眞鍋 凛（まなべ りん） 観音寺総合高校 2年 体操（新体操） ★新

三好 初音（みよし はつね） 観音寺総合高校 2年 体操（新体操）

吉川 莉央（よしかわ りお） 高松工芸高校 2年 ライフル射撃競技

片貝 駿太（かたかい しゅんた） 尽誠学園高校 1年 バスケットボール ★新

谷口 未波（たにぐち みなみ） 坂出高校 1年 カヌー

渡邉 心寧（わたなべ ねね） 坂出高校 1年 カヌー

植田 恵麻（うえた えま） 綾川町立綾川中学校 3年 水泳（飛込）

加藤 健人（かとう けんと） 高松北中学校 3年 近代五種

田阪 心果（たさか ここみ） 高松市立国分寺中学校 3年 バドミントン ★新

山内 大雅（やまうち たいが） 蓬莱中学校 3年 ボクシング ★新

樋川 采葉（ひかわ ことは） 綾川町立綾川中学校 1年 水泳（競泳） ★新

平井 萌生奈（ひらい めいな） 高松市立木太中学校 1年 テニス ★新

吉川 汐里（よしかわ しおり） 観音寺市立中部中学校 1年 テニス ★新