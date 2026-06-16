「完璧なボンキュッボン」大原優乃、大人の色気漂う魅惑ボディを披露「ぷるんぷるん谷間最高」「やわふわで美しい」
人気アニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」を歌い大ヒットとなったDream5の元メンバーで俳優の大原優乃（26）が15日、自身のインスタグラムを更新。成熟した大人の魅惑ボディを披露し、反響が集まっている。
【別カット】「ぷるんぷるん谷間最高」ファンもん絶！魅惑ボディを披露した大原優乃
投稿で、美容誌『VOCE』のボディ企画に登場した際の写真を公開。大原は「この企画のお話をいただいてから、自分なりに身体を仕上げて撮影に臨みました」とつづり、腹筋の縦線が印象的な引き締まったウエストラインを披露した。
美デコルテを大胆に見せ、トップスの裾をめくって腹部をチラ見せした大胆なポージングで妖艶な雰囲気を漂わせている。ほかにも、ヒップやバストを強調させたポージングも披露し、大人の色気を感じさせる仕上がりとなっていた。
投稿の後半には、撮影の裏側を捉えた動画も公開し「地道にコツコツと向き合ってきた中で、私自身も勇気をもらった ご褒美のような撮影でした」と振り返っている。
大原の魅惑ボディに、ファンからは「スタイル抜群」「仕上がってますねー」「腹筋もキレっキレ」「完璧なボンキュッボンや」「えぐでか」「やわふわで美しい」「ぷるんぷるん谷間最高過ぎ」などと称賛する声が集まっていた。
【別カット】「ぷるんぷるん谷間最高」ファンもん絶！魅惑ボディを披露した大原優乃
投稿で、美容誌『VOCE』のボディ企画に登場した際の写真を公開。大原は「この企画のお話をいただいてから、自分なりに身体を仕上げて撮影に臨みました」とつづり、腹筋の縦線が印象的な引き締まったウエストラインを披露した。
投稿の後半には、撮影の裏側を捉えた動画も公開し「地道にコツコツと向き合ってきた中で、私自身も勇気をもらった ご褒美のような撮影でした」と振り返っている。
大原の魅惑ボディに、ファンからは「スタイル抜群」「仕上がってますねー」「腹筋もキレっキレ」「完璧なボンキュッボンや」「えぐでか」「やわふわで美しい」「ぷるんぷるん谷間最高過ぎ」などと称賛する声が集まっていた。