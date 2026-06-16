今田美桜主演ドラマ『クロスロード』メインビジュアル公開
俳優・今田美桜が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（毎週火曜 後9：00／7月7日スタート）のメインビジュアルが公開された。
【写真】今作で初の医師役を演じる今田美桜
1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
メインビジュアルでは、命のバトンを懸命につなぐ闘いの夜を経て、新しい朝を迎える若者たちの姿を軸に、作品の世界観を表現。清々しい朝日を背に笑い合う救命医・春木遥（今田）＆桐生昴（磯村勇斗）、救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）ら、救命救急の最前線で必死にもがく若者たちの青春感あふれる束の間の笑顔が映し出される。
また、ベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）、救命救急センター長・高木彰良（戸次重幸）、カフェのオーナー・野宮真知（小雪）ら、若者たちを温かく見守る大人たちの表情も印象的な一枚となっている。
【写真】今作で初の医師役を演じる今田美桜
1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台とした本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐためともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
また、ベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）、救命救急センター長・高木彰良（戸次重幸）、カフェのオーナー・野宮真知（小雪）ら、若者たちを温かく見守る大人たちの表情も印象的な一枚となっている。