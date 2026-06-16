「ダサい中年男性」がやりがちな“白Tシャツの着こなし”。デニムと組み合わせた定番スタイルにも注意点が
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆姪から「Tシャツ卒業」警告を受けてしまったワケ
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回は昔から夏場になるとTシャツコーデを好んでいたという43歳の貴樹さん（仮名・男性）のお悩み。
「Tシャツ1枚にデニム合せるみたいなシンプルなコーデが、潔い感じがしてやっぱりかっこいいなって思ってたんです。
でも先日、20代の姪に『叔父さんの場合、なんかちょっと清潔感ないし、無理に若作りしてるみたいにも見えるから、Tシャツはもう卒業したら（笑）？』なんてズバッと言われてしまって……。
40代にはTシャツ1枚コーデは無理があるんでしょうか？」（貴樹さん）
◆中年男性でも「白T＋デニムが最強」という持論
筆者は貴樹さんからの相談にこう答えていきました。
まず筆者の持論ですが、夏場の男性ファッションは、なんだかんだで一周まわって、最終的には「白T＋デニムが最強」だと思っています。シンプル・イズ・ベストということです。
そして、それは中年男性であっても同じ。“40代でTシャツ1枚コーデは無理”なんてことはありません。
ただ、貴樹さんの姪の指摘も無視できません。中年男性になると若ぶって見られたり清潔感がないと思われたりなど、若いときと比べてTシャツ1枚コーデの着こなしの難易度が上がるからです。
ということで、ここからは中年男性のTシャツ1枚コーデのポイントと注意点を解説していきます。
◆最大のポイントはサイズ感、重要なのは“ゆとり”
最大のポイントはゆとりのあるサイズ感のTシャツを選ぶこと。
逆に言うとタイトなサイズ感のぴちっとしたTシャツは避けるべきです。
中年になってお腹がぽっこりしている人も多いと思いますが、それなのに体のラインが丸わかりになりそうなタイトなTシャツを着てしまうと、だらしない体型を晒すことになるし、無理して若ぶっているように見られがち。
仮に体を鍛えていてお腹が出ていないとしても、ぴちっとしたTシャツは流行に合っておらず、若い女性などから白い目で見られてしまうこともあります。
ですから、ほどよくゆとりのあるTシャツを選べば、体のラインを隠すこともできますし、昨今のトレンド感ある着こなしにもなるので、一石二鳥でしょう。
ただ、オーバーサイズすぎるのも注意。ぽこっと出たお腹を隠したいがために、とにかく大きめのTシャツを着ると、コーディネートとしてダサく見られたり、それはそれでだらしなく見られたりしてしまうものです。
サイズ感はとにかく重要なので、妥協せずに自分の体形に合うTシャツを探していきましょう。
◆薄手生地は避け、高くても厚手生地を選ぶべし
次に重要なポイントは厚手生地のTシャツを選ぶこと。
逆に言うと薄手のてろてろした生地のTシャツは買わないほうがいいでしょう。
薄手の白Tは肌が透けて見えてしまうからです。中年男性の乳首が透けて見えていては周囲から嫌悪の目を向けられてしまうかもしれません。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回は昔から夏場になるとTシャツコーデを好んでいたという43歳の貴樹さん（仮名・男性）のお悩み。
「Tシャツ1枚にデニム合せるみたいなシンプルなコーデが、潔い感じがしてやっぱりかっこいいなって思ってたんです。
でも先日、20代の姪に『叔父さんの場合、なんかちょっと清潔感ないし、無理に若作りしてるみたいにも見えるから、Tシャツはもう卒業したら（笑）？』なんてズバッと言われてしまって……。
40代にはTシャツ1枚コーデは無理があるんでしょうか？」（貴樹さん）
◆中年男性でも「白T＋デニムが最強」という持論
筆者は貴樹さんからの相談にこう答えていきました。
まず筆者の持論ですが、夏場の男性ファッションは、なんだかんだで一周まわって、最終的には「白T＋デニムが最強」だと思っています。シンプル・イズ・ベストということです。
そして、それは中年男性であっても同じ。“40代でTシャツ1枚コーデは無理”なんてことはありません。
ただ、貴樹さんの姪の指摘も無視できません。中年男性になると若ぶって見られたり清潔感がないと思われたりなど、若いときと比べてTシャツ1枚コーデの着こなしの難易度が上がるからです。
ということで、ここからは中年男性のTシャツ1枚コーデのポイントと注意点を解説していきます。
◆最大のポイントはサイズ感、重要なのは“ゆとり”
最大のポイントはゆとりのあるサイズ感のTシャツを選ぶこと。
逆に言うとタイトなサイズ感のぴちっとしたTシャツは避けるべきです。
中年になってお腹がぽっこりしている人も多いと思いますが、それなのに体のラインが丸わかりになりそうなタイトなTシャツを着てしまうと、だらしない体型を晒すことになるし、無理して若ぶっているように見られがち。
仮に体を鍛えていてお腹が出ていないとしても、ぴちっとしたTシャツは流行に合っておらず、若い女性などから白い目で見られてしまうこともあります。
ですから、ほどよくゆとりのあるTシャツを選べば、体のラインを隠すこともできますし、昨今のトレンド感ある着こなしにもなるので、一石二鳥でしょう。
ただ、オーバーサイズすぎるのも注意。ぽこっと出たお腹を隠したいがために、とにかく大きめのTシャツを着ると、コーディネートとしてダサく見られたり、それはそれでだらしなく見られたりしてしまうものです。
サイズ感はとにかく重要なので、妥協せずに自分の体形に合うTシャツを探していきましょう。
◆薄手生地は避け、高くても厚手生地を選ぶべし
次に重要なポイントは厚手生地のTシャツを選ぶこと。
逆に言うと薄手のてろてろした生地のTシャツは買わないほうがいいでしょう。
薄手の白Tは肌が透けて見えてしまうからです。中年男性の乳首が透けて見えていては周囲から嫌悪の目を向けられてしまうかもしれません。