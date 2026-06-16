ぼってりとした丸い幹やぎっしりと密集した葉――。

「珍奇植物」とも呼ばれる海外原産の植物が、ユニークな形や希少性から人気を集めている。ちょっと不気味だけど、心をひかれてしまう。そんな「キモかわ」な植物の魅力に迫った。（上田友也）

京セラドーム大阪（大阪市西区）のイベントホールで５月２３、２４両日に開かれた関西最大級の植物展示販売イベント「天下一植物界」には、珍しい植物を求める人たちが詰めかけた。

珍奇植物とは、マニアの間で、茎や根が塊のようになった多肉植物など見た目がユニークなものを指す呼び名だ。コロナ禍に自宅で過ごす人たちの間でブームになった。

会場には、茎がボールのように膨らんだマダガスカル原産のパキポディウム・グラキリスや、中南米に分布し、刺々（とげとげ）しい葉を持つアガベ（リュウゼツラン）など人気の「逸品」が並んだ。

イベントは２０１９年に始まり、今回は約８０のブースが出展。過去最多の約８０００人が来場した。主催者によると、入場無料だが、有料（４０００円）で先行入場できる仕組みがあり、約５００人が利用した。

毎年通っているという神戸市北区の会社員横井孝幸さん（３８）は「どれも個性的で、存在感のある見た目のものばかり。何時間でも眺めていられますよ」と魅力を語った。

後日、記者は、横井さんが自宅とは別に借りた植物専用の部屋を見せてもらった。棚には、パキポディウム・グラキリスなど約１０００株が並ぶ。横井さんはエアコンや照明、送風機を駆使し、室温や湿度、風量、光をあてる時間を管理しているという。

横井さんは１０年ほど前、ホームセンターでサボテンに出合ったのを機に、形が変わった植物の収集にとりつかれた。「愛情を持って育てれば期待に応えてくれる。少しずつだが、確実に成長する姿が子どものように愛（いと）おしい」

コロナ禍で需要

珍奇植物が広く知られるようになったのは、出版大手マガジンハウスの雑誌「ブルータス」が１５年に組んだ特集などがきっかけだ。これまでに計７冊のムックなどを発売し、同社担当者は「自然が生み出した美しくも奇抜な姿に、多くの人が新しい世界をのぞく感覚を持った」と説明する。

インターネットなどで植物を販売する「ＴＨＥ ＣＯＲＥ」の高瀬佑樹代表は「コロナ禍に自宅で過ごす時間が増えた人が育て始めた『巣ごもり需要』がブームに火をつけた。ＳＮＳに植物の写真を投稿し、見せ合うことで愛好家の輪が広がった」と指摘する。

採取した種から栽培すると、大きくなるまでに１年〜数十年かかる種類もあり、海外から直接仕入れた株の人気が急騰している。大手フリマサイト「メルカリ」には様々な植物が出品され、手のひらサイズで数万円の値がつくものもある。

国内で栽培する際の注意点として、環境省野生生物課は「鉢植えなど自身で管理できる範囲で楽しんでほしい。将来的に生態系に与える影響は不明なため、野山などにみだりに放置しないでほしい」としている。

個人輸入に注意

アフリカや東南アジアから個人輸入する動きもあるが、絶滅を防ぐためワシントン条約で取引が厳重に規制されている種類もあり、注意が必要だ。研究目的以外の取引が禁止されていたり、輸出許可証の取得が義務づけられていたりする。

財務省関税局の統計によると、２４年には珍奇植物にあたる約５０件が輸出許可証の未取得などの理由で通関を差し止められた。手荷物や国際郵便で持ち込まれるケースが多いという。関税局の担当者は「個人で輸入する場合には、必要な手続きをよく調べてほしい」としている。