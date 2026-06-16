両陛下　オランダで国賓行事へ　宿泊される王宮近くに両国の交流で重要な戦没者記念碑　上皇ご夫妻は抗議デモのなか静かに祈り　

オランダを訪問中の天皇皇后両陛下はこの後、首都アムステルダムに移動されます。

現地からフジテレビ社会部・宮崎千歳記者が中継でお伝えします。

両陛下が今夜から宿泊される王宮の横には、国王が即位した教会があり、その前にはきょうから両国の国旗が掲げられました。

そして正面にある白い塔が戦没者記念碑です。

ここは両国の交流において、とても重要な場所です。

戦後、オランダでは捕虜の処遇を巡り根強い反日感情が残り、今から26年前、上皇ご夫妻は抗議デモも行われる中、この記念碑に約1分間、静かに祈りをささげられました。

その後、少しずつ対日感情は変化し、いま皇室と王室にはワールドカップを一緒に観戦する「家族」のような絆が生まれています。

また、節目節目に皇后さまに手を差し伸べてきたのがオランダ王室でした。

皇后さまの体調を案じ、20年前にご一家をオランダでの静養に招待し、2013年、国王の即位式では、王妃が皇后さまに直接電話をかけ、「何も心配なさらずにいらしてください」と親身に寄り添いました。

オランダ王室だからこそ、今回24年ぶりの2カ国歴訪がかない、あす行われる国賓としての行事もまた、皇后さまにとって大切なひとつの節目となります。