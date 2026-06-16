「最高の写真だね！！」日本、劇的同点弾の“貴重な1枚”に反響…感動再び「なんて素晴らしい試合なんだ！」【W杯】
日本代表の劇的同点弾の瞬間を真上から収めた1枚が反響を呼んだ(C)Getty Images
サッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダと対戦し、2−2と引き分けた。
1−2から88分に鎌田大地の同点ゴールが決まり、劇的ドローとなったが、その瞬間を真上から収めた貴重な写真が反響を呼んだ。
【写真】日本代表の劇的同点弾…真上から収めた貴重な1枚をチェック
バドワイザー公式インスタグラムが「これまでのところ、今大会のベストゲーム？」と綴り、1枚の写真を公開している。
この投稿には「もちろんさ、その通り！！！」「間違いないね」「本当それ！！日本に拍手を送りたいよ、なんて素晴らしい試合なんだ！」「最高の写真だね！！」と、続々とコメントが寄せられていた。
勝ち点1を獲得した日本は、20日にチュニジアと対戦することになっている。さらに白熱する試合となるか、注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。