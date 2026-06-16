蘭代表OBの“不適切発言”が波紋 冗談では許されない日本の同点弾の分析に衝撃広まる「典型的な人種的偏見」【W杯】
現役時代にオランダ代表としてプレーしたファン・デルファールト氏(C)Getty Iamges
日本代表が執念の勝ち点獲得に至ったオランダ代表戦からわずか24時間。レジェンドの発信した“戦評”が波紋を呼んでいる。
現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦でオランダと対戦した日本は2-2で引き分けた。世界ランク8位の強豪を相手に後半だけで2度リードを許す苦しい展開となったが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。
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追いつかれたオランダ側からみれば、掴みかけていた勝ち点3を「失った」と言える結末だった。ゆえに母国内ではチームに対するフラストレーションが噴出。元オランダ代表MFのラファエル・ファン・デルファールト氏は、公共放送『NOS』の中継番組内で「（勝ち点の喪失は）自業自得だ」と糾弾。苛立ちを隠そうとはしなかった。
不満が溜まりに溜まった名手は、自身の発言に歯止めを利かせられなかった。日本が試合終了間際に同点を叩き込んだCKシーンを振り返る中で、マークの甘さを露呈した25歳のCBミッキー・ファン・デ・フェンに対して「彼は完全にオガワ（小川航基）を見失っている。マンマークを担当しているなら、自分のマークしている選手に責任を持つべきだ」と苛立ち、こう続けた。
「スピード感も含めて、守るのが難しい完璧なコーナーキックだったとは思う。でも、（シュートを打った）オガワは完全にフリーだ。ファン・デフェンはどこにもいない。日本人選手は全員が同じ顔だからね。彼もそう思ったのかもしれない……。もちろん冗談さ(笑)。最近はもう何も言えなくなっちゃったから付け加えておくよ」
番組内の雰囲気を伝えた『Voetbal Primeur』によれば、ファン・デルファールト氏が発言した後のスタジオ内は「気まずい沈黙状態になった」と指摘。さらに当時の様子を掘り下げた英紙『Metro』は「オランダのレジェンドは、日本人選手の容姿に関する不適切なジョークで物議を醸してしまった。彼は今後に罰せられる可能性がある」とリポートしている。
公共放送の電波に乗ってしまった影響は計り知れない。ファン・デルファールト氏に対しては、国内外で批判が殺到。韓国のスポーツメディア『OSEN』は「本人は『冗談だ』と釈明しているが、この発言は日本人だけでなく東アジア人全般に対する典型的な人種的偏見を反映している」と指摘。「アジア人に対する『皆同じ顔をしている』という表現は、差別的発言として長年批判されてきた。今回のファン・デルファールト氏のように特定の民族や人種集団の外見を一般化することは、典型的な人種的ステレオタイプとみなされる」と訴えた。
あまりに不必要だった。オランダのレジェンドの発言は「冗談」では済まされないだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]