「フロントは落合さんの幻想を追いかけているのかな」中日低迷は何が要因？近鉄OB佐野慈紀氏の考察「受け身の野球しかできていない」
中日を率いた落合元監督はチーム強化に手腕を発揮した（C）産経新聞社
野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は低迷する中日の戦いぶりをクローズアップする。
一時は息を吹き返したかに見えた中日が再び交流戦で苦しい戦いを強いられた。
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交流戦は7勝11敗で終了。最終6月14日の日本ハム戦（エスコンF）は細川成也の9号2ラン、石川昂弥の5号ソロ、鵜飼航丞の適時二塁打など打線もつながり9−5と勝利。
しかしここまで22勝41敗（1分け）、借金19の事実は重くのしかかる。一時は借金20にまで到達したことで、監督の去就も注目を集めたが、球団フロントは今後も井上一樹監督を支えていくと明言している。
佐野氏にとっては2000年に在籍した古巣であり、今季の順位予想で3位に挙げていただけに、現状のちぐはぐさには厳しい目を向ける。
「かつて落合体制の時は、本当に守備を重視して、1点を守る、1点を取りに行く野球だった」と佐野氏は振り返る。しかし、現在のチームはそれができておらず「シーズン始まってしまえばやっぱり完全に相手に圧倒されながら、受け身の野球しかできてないんですよね」と指摘する。
チーム盗塁もリーグワーストの「23」と機動力も使えておらず「各バッターが繋ぐというよりも自分で決めるみたいな攻撃しかしないので、荒い」と問題点をあげる。
続けて「細かな野球ができず、荒いっていうのは、それはやっぱり勝てないでしょみたいな感じはします」と苦言を呈した。
さらに、佐野氏はフロントの姿勢にも疑問を呈す。「フロントと現場の関係性がもう一つ。現場に任せっきりというか、さほど補強の部分でもサポートできてない」と厳しい目を向ける。
実際にリーグ戦再開に向けてセ・リーグ各球団では投打の補強のニュースが飛び交っている。そういった現状を受けてもフロントのサポート体制も浮上には必要と見る。
さらにチームが近年低迷を続ける背景には「フロントは落合さんの幻想を追いかけてるのかな」と分析。
かつてチームを率いた落合博満氏といえば、就任初年度の2004年にチームをいきなりリーグ優勝に導き、在籍8年間でリーグ優勝4回、全てAクラス、2007年には53年ぶりの日本一に導くなど、「勝負の鬼」として誰もが認める名将だ。
就任初年度の2004年にはキャンプ初日に紅白戦を行うなど圧倒的なリーダ―シップで選手、チームの意識改革を進めたとされる中で、落合政権が長かったこともあり「フロントも現場に任せていたらチームは強くなる」と過度な期待を抱いてしまった部分もあると推測する。
一方で近年の中日といえば2020年の与田剛監督の下で3位に入ったのがAクラス入り最後。立浪和義政権下では3年連続6位と応援するファンにとっても苦しい状態が続いている。
この厳しさを打破するためにもフロントがよりチームに寄り添う姿勢が必要と見る。
「思い切ってね、もうニンジンをぶら下げてもいい。実際はみんな自分自身のためですから、テーマを与えて、ニンジンぶら下げてくれたらそれは選手がやりますよ」と独自の打開策を提言する。
チームには交流戦最終戦で気を吐いた、石川、鵜飼始め今後が楽しみな戦力も多い。ここからいかに浮上していくのか。何よりも選手の意地に期待したいところだ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。