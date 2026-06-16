セブン−イレブン・ジャパンは、値ごろ感のあるおむすび「銀しゃりむすび」シリーズを6月23日から、順次発売する。「美味しいお米を食べたい」というニーズに応えて、「お米本来の美味しさを、もっとダイレクトに味わってもらう」というコンセプトのもと、あえて海苔を使用しない設計としている。長年培ってきた精米や炊飯のこだわりで素材の持つ魅力をそのまま引き出し、一粒一粒のお米の食感や香り、甘みを存分に感じてもらえる仕立てとした。



左から：銀しゃりむすび ツナマヨネーズ、同 焼しゃけ、同 辛子明太子

パッケージデザインは透明素材をベースに、白・黒・シルバーインクのみを使用したシンプルなものにして、インク色数の見直しによって、商品本来の価値を高めながら、手に取りやすい価格帯を実現している。日々の食事の中で気軽に選べるおにぎりの中でも、しっかりとした満足感を提供する商品として、発売する。中具は、幅広い消費者に手に取ってもらえるよう、定番具材の「しゃけ」「ツナマヨネーズ」など定番だからこそ長年品質にこだわってきた具材を使用した。海苔を食べる直前に巻く「手巻おにぎり」も引き続き品揃えすることで、多様化するニーズに対応していく。



左から：銀しゃりむすび 紀州南高梅、同 北海道産昆布、同 塩むすび

全国各地の優良な産地・品種の中から厳選したお米を数種類ブレンドし、お米への負荷が少ない「低圧精米」を採用した。粒立ちがよく甘みが感じられるご飯になるよう独自の品質基準を定めている。各地域にご飯を炊くプロ「炊飯マイスター」がいて、工場での炊き上がりのご飯の品質管理をしている。

ご飯は冷蔵庫で保管すると硬くボロボロに。いつでもおいしく安全なおにぎりを食べてほしいから製造〜販売まで「20℃前後」の温度管理を徹底している。

美味しいお米に合わせる具材も厳選した。原材料の選定から調理方法に至るまで徹底的にこだわることで、最後までおいしく食べられる。

［小売価格］

銀しゃりむすび ツナマヨネーズ：148円

銀しゃりむすび 焼しゃけ：168円

銀しゃりむすび 辛子明太子 ：168円

銀しゃりむすび 紀州南高梅：148円

銀しゃりむすび 北海道産昆布：148円

銀しゃりむすび 塩むすび：135円

（すべて税別）

［発売日］6月23日（火）から順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp