ヒルトン名古屋は、7月4日から、1階「カフェ 3−3（スリースリー）アーティサンスイーツ＆ベーカリー」において、厳選した完熟フルーツを贅沢に使用した韓国かき氷「ピンス」2種類の提供を開始する。

サマースイーツビュッフェおよびサマーアフタヌーンティーで好評を得ていた「ピンス」を、夏季限定のイートインメニューとして展開。フルーツそのものの魅力を主役に据えた、ヒルトン名古屋ならではの一品になっている。



「宮崎マンゴーピンス」

「宮崎マンゴーピンス」は、糖度13度以上、重量310g以上の基準を満たした宮崎県産マンゴーを使用。とろけるような果肉と、凝縮された甘みが特長で、別添えのパッションマンゴーソースを加えることで、味わいに爽やかなアクセントが生まれる。



「静岡マスクメロンピンス」

「静岡マスクメロンピンス」には、静岡県産マスクメロンを使用。一木一果の栽培方法によって育まれた果肉は、瑞々しさと芳醇な香りを兼ね備え、上品な余韻を楽しめる。別添えのメロンソースによって、より豊かな風味の変化が広がる。

いずれのピンスも、氷が見えないほど果肉を贅沢に重ね、フルーツ本来の風味を最大限に引き出している。

韓国かき氷「ピンス」は、素材を瞬間冷凍し、提供直前に削り上げることで、きめ細やかなパウダースノー状の食感を実現。口に含んだ瞬間にやさしくほどける軽やかな口どけを楽しめる。バナナミルク風味の氷の中にはバニラアイスを忍ばせ、食べ進めるごとに味わいの変化が広がる。

見た目の華やかさと素材の上質さを兼ね備えた同商品は、夏のご褒美スイーツとして提案する逸品となっている。

［「宮崎マンゴーピンス」「静岡マスクメロンピンス」概要］

会場：ヒルトン名古屋 1階「カフェ 3−3 アーティサンスイーツ＆ベーカリー」

期間：7月4日（土）〜9月13日（日）

時間：12:00〜20:00（L.O 19:30） ※スイーツビュッフェ開催日の14:00〜17:00を除く

料金：

宮崎マンゴーピンス：4100円（1日4食限定）

静岡マスクメロンピンス：2700円（1日8食限定）

（すべて税・サービス料込）

ヒルトン名古屋＝https://nagoya.hiltonjapan.co.jp